Le jeu du sapin fait son retour sur France Bleu Provence avec une nouvelle règle et toujours autant de magnifiques cadeaux à gagner, dont un séjour à Disneyland Paris avec Air France !

Le jeu du sapin

Ecoutez France Bleu Provence : dès que les animateurs vous donnent le top appel, composez le 04.42.38.08.08 et participez au jeu du sapin ! Cette année, il va falloir donner de la voix et nous hurler "France Bleu Proveeeeeeeence" ! Votre puissance vocale fera vibrer le sapin et des boules s'ouvriront. Plus votre cri sera fort, plus le nombre de boules à s'ouvrir sera élevé ! A vous alors de choisir l'une des boules ouvertes afin de découvrir le cadeau qui se cache à l'intérieur !

Chaque jour, de nombreux cadeaux à gagner

Des bons d’achats, des soins détente au Vital Spa de Bouc Bel Air, des soins au Hammam des Prêcheurs à Aix-en-Provence, des soins au Spa Mazarine à Aix-en-Provence, des coffrets de santons à l'occasion de la Foire Provençale de Noël à Marseille, des livres, des coffrets gourmands, des Calissons du Roy René à Marseille, des paniers garnis du Château du Seuil à Aix-en-Provence, des jeux de société, des albums, des DVD, des forfaits de ski...

- Disneyland Paris

Tous les gagnants au jeu du sapin participent au grand tirage du lundi 25 décembre à 18h20

En jeu : un séjour à Disneyland Paris avec Air France !

4 billets d'avion allers/retour Marseille/Paris avec HOP/Air France

4 transferts Aéroport / Parc Disneyland Paris

1 nuit au Séquoia Lodge en chambre quadruple

4 petits-déjeuners buffet

4 entrées pour le parc pour 1 journée

La validité du lot est au 19/6/18 et la réservation du séjour doit être effectuée avant le 19/5/18.