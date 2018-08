Chaque matin à 6h45 jouez au 05.34.43.31.31.

Gagnez votre carte carburant

Du lundi au vendredi sur France Bleu Occitanie, on joue ensemble. Une commune de la région est désignée et vous êtes invités à y chercher quelque chose ou quelqu'un. La veille du jeu à midi, un indice vous êtes fourni sur Facebook. Repérez le petit lapin d'Alban et notez bien le mot qu'il vous transmet... A l'antenne à 6h28, le jour du jeu, un indice des lève-tôt vient vous aider davantage. Et au moment du début du jeu à 6h45, un troisième mot vous permet d'identifier le "Qu'es aquo". Remuez-vous les méninges, faites des associations d'idées, et appelez-nous au 05.34.43.31.31. pour tenter de gagner des cartes essence. Chaque jour, nous rajoutons 30€ si vous ne trouvez pas. Vous avez un chronomètre de 1 minute pour être un maximum à faire des propositions à l'animateur. L'idée c'est de s'amuser, d'en apprendre sur l'Occitanie et de faire des pleins de carburant à moindre coût. Même quand on ne connaît pas la région , on peut trouver car le Qu'es Aquo est forcément connu de tous. Bonne chance.