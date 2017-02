Le Lab Innovation de France Bleu Mayenne

Suite à l’édition 2016 du Salon Laval Virtual, France Bleu Mayenne a initié avec la direction de l’innovation de Radio France et la direction du numérique de France Bleu le développement de projets associant le média radio et les nouveaux supports numériques/multimédia. Ces recherches incluent des start up, des entreprises, des acteurs locaux… L’objectif est d’inscrire le résultat de ces recherches dans la French Tech, une première pour France Bleu. Ainsi, les France Bleu de l’Ouest sont les stations pilotes dans cette démarche avec chacune des projets différents et innovants, impliquant les nouvelles technologies.

GEO MAYENNE : le jeu 3D de France Bleu Mayenne

Ce grand jeu multi-supports a pour objectif de faire découvrir notre territoire et son histoire à travers un support ludique et insolite. Ce projet inédit est une collaboration de France Bleu avec la société EON Reality SAS.

Chaque jour, pendant une heure à l'antenne de France Bleu Mayenne, le présentateur va être guidé dans sa mission par des auditeurs participants à cette grande aventure interactive et en temps réel. Le "spec-acteur" est alors plongé dans des "bubbles" : des environnements panoramiques 360° recréés en réalité virtuelle. Le jeu, accessible depuis un smartphone ou par internet, est un mix de vues immersives 360° et de vidéos en direct.

L'animateur est aidé dans sa mission par certains indices dispersés sur le site, par des rencontres avec les personnalités clés du village ainsi que les historiens mobilisés pour l'occasion. Mais il ne pourra progresser dans l'histoire que si l'auditeur l'aide à résoudre des énigmes en décelant les indices parsemés dans les panoramas 360° de la ville, des rues et du château.

Radio France accueille pour la première fois un Laval Virtual Day, en partenariat avec Laval Virtual

Le Laval Virtual Day à la Maison de la Radio

C'est dans le prestigieux Studio 104 et la Galerie Seine de la Maison de la Radio à Paris que se sont rencontrés les professionnels de la réalité virtuelle jeudi 2 février. Une après-midi de rencontres autour de la réalité virtuelle au service des médias était organisé par Radio France, la Direction du numérique, France Bleu et France Bleu Mayenne en partenariat avec le salon international Laval Virtual.

Réalité virtuelle : la prochaine révolution des media?

Le Laval Virtual Days est l’occasion idéale de découvrir des solutions de réalité virtuelle ou réalité augmentée. Une dizaine de stands de démonstration étaient installés dans la Galerie Seine de la Maison de la radio afin de présenter des projets ou solutions innovantes en lien avec la thématique : « Réalité virtuelle, la prochaine révolution dans les médias ? ».

Spectacle vivant et réalité virtuelle : CHUTE !

En collaboration avec le festival du Chainon Manquant, France Bleu Mayenne a initié avec les équipes de l’Agence vidéo 360° « Une Jolie idée » le tournage expérimental en vidéo 360° et son spatialisé du spectacle CHUTE ! joué par Matthieu Garry et Sydney PIN de la Compagnie PORTE 27.

Le dispositif lumière a été configuré pour éclairer plein feu l’ensemble du plateau sans pour autant éblouir la caméra centrale. Un micro ambisonique était placé au centre sous la caméra, 8 micros d’appoints ont été installés autour de la scène. « Lorsque la scène commence tout le monde doit quitter le plateau et se cacher derrière les rideaux car le champs de la caméra capte l’ensemble de l’espace »

« Pour France Bleu Mayenne l’expérience a été très enrichissante, notre objectif technique était de spatialiser le son des scènes captées, et l’objectif est atteint. Le son colle à l’image 360° et suit les mouvement de la tête de l’auditeur, là où se porte son regard sur la vidéo 360°. Nous comprenons bien que la réalité virtuelle est en train de devenir un nouveau média, le son spatialisé aura toute son importance dans la qualité des productions VR. Le plus, de la réalité virtuelle par rapport à une production vidéo normale est la sensation d’immersion qu’elle va produire chez le spectateur. Le son spatialisé participe considérablement à la sensation d’immersion. Quel lien avec la radio ? Et bien, les médias, les techniques de production et les supports de diffusion sonores évoluent, les façons de les consommer également, nous sommes des professionnels du son et donc très intéressés pour participer à ces changements. Dans le spectacle vivant la réalité virtuelle ouvrent je crois de nouvelles façons de penser la scénarisation, de raconter des histoires, de jouer, d’interagir avec le spectateur…" Guénael Launay

Le spectacle CHUTE ! en 360°

En direct de Laval Virtual... et en 360° !

France Bleu Mayenne a collaboré avec Beloola et Giroptic, à l’occasion du Salon de Laval Virtual le 26 et le 27 mars 2016, pour la diffusion d’une émission radio à 360° en direct sur internet.