Le Limoges City Pass à gagner sur France Bleu Limousin

Pendant les vacances de Pâques, France Bleu Limousin vous offre, tous les jours, le Limoges City Pass. Venez découvrir les libertés proposées par l'Office de Tourisme de Limoges !

Découvrir le Tout Limoges

Ce type de Pass existe déjà dans beaucoup de villes comme Toulouse, Bordeaux, La Rochelle, Paris, Barcelone, New-York... et c'est un vif succès ! Depuis l'an dernier, l'Office de Tourisme de Limoges répond à la demande des touristes grâce à ce passeport qui donne accès gratuitement à 16 sites de tourisme, loisirs et culture ! Tout les sites gratuits sur présentation du Limoges City Pass en cliquant ici !

Quelques sites à visiter gratuitement avec le Limoges City Pass: l'Aquarium du Limousin, Le Parc du Reynou, les Musées Adrien Dubouché et des Beaux Arts

Des sites accès gratuit, mais pas seulement !

Avec le Limoges City Pass, vous profitez gratuitement du réseau de transport en commun, bus STCLM et Vlim, vous bénéficiez de prix réduits sur 30 hôtels participants, c'est un partenariat inédit en France. Profitez de 30% de réduction, auprès des hébergements partenaires pour deux nuitées consécutives achetées. Ces hôtels sont membres du Cercle Hôtelier de l'Agglomération de Limoges, des réductions et offres exclusives sur le savoir-faire ( les manufactures de porcelaine Bernardaud, Haviland, Royal Limoges , Le Moulin du Got....Réductions aussi sur les sites de loisirs comme le Parc Bellevue, Tarz en arbre, la Patinoire de Limoges.... Des remises exceptionnelles dans plus de 10 lieux gastronomiques.

Valoriser l'offre touristique et culturelle du territoire

En créant le Limoges City Pass en 2016, l'Office de Tourisme intercommunal de Limoges avait pour but de développer l’accessibilité à l'offre touristique urbaine sur Limoges. Cette année, des nouveautés viennent s'ajouter pour s'adapter au plus prêt aux désirs des visiteurs. De nouveaux partenaires complètent l'offre existante, ils sont au nombre de 75 ( 32 en 2016 ). Les durées de validité du Pass varient selon les besoins : les Pass de 24h et 48h sont maintenus mais le Pass de 72h vient remplacer le Pass 7 jours pour répondre aux situation de week-end prolongé.

Une journée type !

Une journée type avec Le Limoges City Pass - ©DP Office de Tourisme

France Bleu Limousin vous offrira tous les jours, du 17 au 28 Avril, un Limoges City Pass valable pour 4 personnes !

Pour ceux qui n'auront pas la chance de gagner, voici où acheter le Limoges City Pass : Office de tourisme intercommunal de Limoges, 12 boulevard de Fleurus, 87000 Limoges 05 55 34 46 87