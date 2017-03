Le Livre à Metz, Littérature et Journalisme fête ses 30 ans

France Bleu Lorraine est en direct du Livre à Metz du 6 au 9 avril 2017 pour vous faire découvrir les nouveautés littéraires avec leurs auteurs.

Depuis 30 ans, l’association Le Livre à Metz a pour mission la promotion et la sensibilisation au livre et à l’écrit. Elle organise chaque année en avril le festival Le Livre à Metz - Littérature & Journalisme, manifestation majeure qui attire plus de 35 000 visiteurs et dont la spécificité est dédiée au croisement des écritures et à l’appropriation du réel par la fiction. Rendez-vous place de la République à Metz, du 6 au 9 avril 2017 pour ce trentième anniversaire.

Pendant quatre jours, le festival accueille plus de 200 auteurs régionaux, nationaux mais aussi internationaux. Plus de 90 événements thématiques sont également mis en place pendant le festival : lectures publiques, concerts littéraires, spectacles, grands entretiens, débats, apéro philo, expos… des événements variés et passionnants à destination de tous les publics et tous les âges.

France Bleu Lorraine est au cœur de l'événement et vous fait vivre en direct la 30e édition du Livre à Metz

Lieu de débats et d’échanges, ce festival pour lire et raconter le monde permet des rencontres originales et conviviales entre auteurs et lecteurs. Dans la continuité de l’édition 2016 et de son « Bas les Masques ! », Le festival Le Livre à Metz – Littérature & Journalisme mettra, cette année, en avant le collectif, la force du mouvement, la résistance et la solidarité avec sa nouvelle thématique « Debout ! », métaphore par excellence de l’engagement.

