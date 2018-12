Le Lot dans "La Maison France 5"

Vendredi 14 décembre France Bleu vous propose de découvrir Le Quercy blanc, dans Le Lot, à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

La Maison France 5 vous emmène à Quercy Blanc dans Le Lot

Cette semaine La Maison France 5 vous emmène en balade sur les routes du Quercy blanc, un territoire à cheval sur le Tarn et Garonne mais aussi le Lot, deux départements réputés pour la diversité de leurs paysages et leurs doux reliefs. Une nature généreuse qui accueille également un patrimoine bâti d’une grande richesse, exemple avec le petit village de Lauzerte qui sera le point de départ de notre émission Les intervenants de cette semaine ...

Sandy Communal , guide-conférencière nous fera découvrir le village de Lauzerte

, guide-conférencière nous fera découvrir le village de Lauzerte L’architecte d’intérieur, Kate Hume , anglaise d’origine, vit et travaille à Amsterdam. Le Lot est depuis plus de 30 ans son deuxième port d’attache. C’est là qu’elle a créé la maison de ses rêves

, anglaise d’origine, vit et travaille à Amsterdam. Le Lot est depuis plus de 30 ans son deuxième port d’attache. C’est là qu’elle a créé la maison de ses rêves Rafaël Rhon est coloriste et designer textile. Elevée à Lauzerte, elle a quitté la ville pendant plusieurs années avant d’y revenir il y a deux ans pour ouvrir son atelier-boutique dans la maison de son enfance

est coloriste et designer textile. Elevée à Lauzerte, elle a quitté la ville pendant plusieurs années avant d’y revenir il y a deux ans pour ouvrir son atelier-boutique dans la maison de son enfance Céline Lanoux est une grande amoureuse du Lot, à tel point, qu’il y a 3 ans, elle a quitté l’univers de la finance pour ouvrir une maison d’hôtes, Maison Forte, au cœur du Quercy Blanc. Elle nous fait découvrir les lieux aujourd’hui de même que ses deux adresses « coup de cœur »

est une grande amoureuse du Lot, à tel point, qu’il y a 3 ans, elle a quitté l’univers de la finance pour ouvrir une maison d’hôtes, Maison Forte, au cœur du Quercy Blanc. Elle nous fait découvrir les lieux aujourd’hui de même que ses deux adresses « coup de cœur » Le Tarn et Garonne comme le Lot sont des territoires riches en traditions et en savoir-faire. Notre venue dans la région sera notamment l’occasion de découvrir la manufacture de céramique de Puy l’Evêque. Une fabrique créée en 1924 par Henri Virebent et rachetée en 2004 par le designer Vincent Colin et Frédérique Caillet, deux passionnés de céramique et de patrimoine. Frédérique nous conduira dans les coulisses de cette entreprise historique

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine ...

Changer : Karine et Gaëlle doivent ouvrir visuellement une cuisine et redonner de l’espace à un séjour

Canapés et fauteuils chamarrés : Pour celles et ceux qui comme vous veulent jouer la carte des motifs, on a fait une petit sélection de fauteuils et canapés aux tissus chamarrés. Velours fleuris luxuriants, patchworks de couleurs, ou tissus exotiques…Cette saison on ose le canapé à motifs pour qu’il se remarque et ressorte dans le décor!

Revêtements de sols naturels, et écologiques : On va s’intéresser aux revêtements de sol qui privilégient les fibres naturelles : le jonc de mer, le sisal, le liège, mais aussi à d’autres matériaux qui se montrent plus respectueux de l’environnement : comme les moquettes ou les linos 100% naturel…. Et tant mieux car le choix est de plus en plus vaste

Une maison de village à Montcuq : On va découvrir une maison de village que Lauren et son mari ont rénovée. Pour lui rendre de sa superbe, ils n’ont pas hésité à mettre la main à la pâte en réalisant une grosse partie des travaux eux-mêmes. Pour les parties les plus techniques, ils se sont fait épauler d’un maître d’œuvre … Ils nous racontent le récit des travaux

La maison d’hôtes FOUR à Montcuq : Bob et Claude, sont mari et femme et deux grands passionnés de vieilles pierres. En 2009, iIs sont tombés amoureux fou d’une ancienne demeure située dans une petite rue tranquille du village de Montcuq. Après d’importants travaux de rénovation, ils en ont fait une maison d’hôtes d’exception. Un lieu, qu’ils voulaient à la fois, sophistiqué et convivial. Et on peut dire qu’ils ont su parfaitement marier le contemporain et la pierre ancienne…