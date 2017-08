Le Lot-et-Garonne dans "Les 100 lieux qu'il faut voir" sur France 5

France Bleu vous fait découvrir la saison 4 inédite des "100 lieux qu'il faut voir", chaque dimanche à 20h50 sur France 5. Des régions de France sous un nouvel angle : des paysages, des sites historiques, des spécialités culinaires ...

De la vallée du Lot à l’Agenais

A la simple évocation du Lot-et-Garonne, on pense à une terre gorgée de soleil, à sa gastronomie généreuse, à de charmants villages et à la Gascogne, pays chargé d’Histoire mais ce département de la Nouvelle Aquitaine a bien plus à offrir.

De la vallée du Lot au Marmandais, en passant par l’Agenais, à la découverte de sites authentiques et préservés, les amoureux du patrimoine vont se laisser séduire par le château de Duras qui a donné son nom de plume à une certaine Marguerite, par l’impressionnant château-fort de Bonaguil ou par la bastide de Villeneuve-sur-Lot. Pour ceux qui préfèrent la nature, sauvage et spectaculaire, direction les roches de Reculay, quant aux amateurs de jardins d’exception, ils s’émerveilleront devant les étonnants jardins de nénuphars de Latour-Marliac. Tomates de Marmande et pruneaux d’Agen sont au menu des plus gourmands tandis que l’insolite vous attend à Moncrabeau, le village des menteurs.

Dimanche 27 août à 20h50 sur France 5

Rediffusion le samedi 2 septembre

