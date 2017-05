Le Manchot Bulleur à Coutances

Le 8ème festival de bande dessinée et du livre jeunesse de Coutances dans la Manche a lieu du 9 au 11 juin. Le Manchot Bulleur 2017 attend plus de 40 auteurs et inaugure cette année une nouvelle formule.

Au cœur de l'église Saint-Nicolas, l'édition 2017 du Manchot Bulleur est consacrée au jazz en BD et célèbre l'anniversaire de John Coltrane et Thelonious Monk. Pendant 3 jours non-stop, les visiteurs pourront profiter de débats, dédicaces et expositions, gratuitement.

40 auteurs sont annoncés dont Philippe Charlot, Fabrizio Dori, Miras, Bruno Robert, Jean-Louis Thouard, Christophe Picaud, Jean-Blaise Djian, Emmanuel Cerisier, et bien d’autres. Les auteurs du fanzine DRAWZ seront présents ainsi que des libraires, bouquinistes, les éditions BD Music et Alzabane.

Des animations pour tous du Manchot Bulleur 2017 :

L'atelier de dessin: Des cours gratuits d'initiation à la BD et au graphisme pour les jeunes, assurés tout au long du week-end par des enseignants en Arts Plastiques. (Enfants accompagnés de -12 ans). Réservation sur place.

Des jeux : Chaque année des dessinateurs travaillent face au public et des jeux sont organisés pour gagner les travaux signés par les auteurs.

Des débats-rencontres avec des auteurs invités : Les visiteurs peuvent participer à des échanges afin de se sensibiliser à l’univers des dessinateurs.

Des expositions "La musique en BD" et "Portraits de 4 Jazzmen".

Un concert de clôture gratuit dimanche après-midi.

Le festival le Manchot Bulleur en pratique:

Lieux : Eglise et Place Saint-Nicolas de Coutances (50200)

Horaires : Ouverture Vendredi, Samedi et Dimanche de 10h00 à 19h00

Entrée gratuit.