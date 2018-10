Vendredi 26 octobre, France Bleu vous propose de découvrir Le Mans, à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

La Maison France 5 vous emmène au Mans

Direction les Pays de la Loire, dans la Sarthe, pour découvrir Le Mans.

Connue dans le monde entier pour sa célèbre course automobile d’endurance, on en oublierait presque ses autres qualités historiques et patrimoniales. Le Mans est également une "ville d'Art et d'Histoire".

Franck Miot, directeur du service tourisme et patrimoine du Mans montre le cœur historique de la ville.

Mylène Raimbault, décoratrice, vit proche du Mans dans une charmante maison qu’elle a entièrement rénovée. Elle a pu exercer sa passion pour la déco, qu’elle nourrit depuis l’enfance.

Clément Szczuczynski présente un nouvel espace totalement atypique, le hangar Crealab, situé au cœur du Mans dans une ancienne imprimerie : un lieu dans l’air du temps basé sur l’échange et le partage.

Paul Macheret dirige la seule fonderie d’art du département de la Sarthe. Depuis plus de 30 ans, cette entreprise familiale œuvre dans le domaine de l’ornement et de la décoration : un savoir-faire ancestral auquel se mêlent aujourd’hui les technologies les plus avancées

Edouard Cottin ouvre les portes d’un ancien corps de ferme, qu’il a rénové pour une famille souhaitant pouvoir s’y retrouver toutes générations confondues.

Fabrice Papin est conservateur et restaurateur de meubles. Meilleur ouvrier de France, il est passionné par le bois mais aussi par toutes ses réactions chimiques… De grandes maisons ou institutions comme Le Mobilier National font appel à lui.

Pour la rubrique Changer, Karine et Gaëlle doivent isoler un espace chambre dans un grand salon

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 16 novembre à 20h50. Balazuc sur mer sera la prochaine destination de Stéphane Thébaut.