Cherbourg, France

Le Mara-Téléthon 2018 à Cherbourg c’est quoi ?

Un marathon de 3 jours de danses avec des initiations, des démonstrations ou de la danse libre. Lors de ce marathon caritatif tous les styles seront représentés : danse classique, contemporaine, modern jazz, danse de société, tango argentin, disco, danse tahitienne, africaine, orientale, country, danse bretonne, normande…

Au programme du Mara-Téléthon 2018 :

Vendredi 30 novembre de 16h à 00h :

- 18h-19h : danses swing

- 19h-19h45 : danses swing

- 19h45-20h : Handi-danse

- 20h-22h : danses folk avec les Goublins

- 22h-23h : Cabaret -Tango argentin - Flamenco

- 23h-00h30 : Rock

- 00h30-02h : Danses latino : Salsa - Bachata - Kizomba

Samedi 1er décembre de 16h à 2h du matin :

- 6h-18h : Guinguette

- 18h-19h45 : West-Coast Swing avec Johanna et Damien ELIE

- 19h45-20h : Handi-danse et départ du Marathon toutes danses

- 20h-02h : Marathon et soirée dansante

Dimanche 2 décembre de 12h à 20h :

- 10h-11h : K-Pop

- 11h-12h : danse Tahitienne

- 12h-14h : danse classique – contemporaine – modern’jazz

- 14h-15h : Hip-Hop – Break – Ragga

- 15h-17h : danse Country

- 17h-18h : danse africaine

- 18h-19h30 : danse orientale

- 19h30 : Handi-danse et Final

Les nouveautés de l’édition 2018 du Mara-Téléthon :

- Des démonstrations de Handi-danse, c’est à dire des chorégraphies réalisées par des personnes à mobilité réduite.

- L’organisation d’un Marathon toutes danses de 6 heures non stop !!

A l’image des marathons de danse qui fleurissaient dans les années 30 aux États-Unis, les couples participants devront danser sur des styles allant de la valse au disco en passant par le rock, la salsa, le West-Coast Swing …

Ce marathon se déroulera le samedi 1er décembre de 20h à 2h du matin. Le "champion du Mara-Téléthon 2018" sera le couple qui tiendra le plus longtemps.

Le défi vous tente ? Inscrivez-vous sur le site de l’association : Danses en Manche

Le Mara-Téléthon 2018 à Cherbourg en pratique :

Quelque soit votre âge, que vous soyez débutants ou confirmés, si vous avez envie de danser et de participer au Téléthon, rendez-vous à la salle des fêtes de Cherbourg du 30 novembre au 2 décembre 2018.

Une participation minimum de 2€ sera demandée à tous pour l’accès à la salle des fêtes.

Suivez l’actualité du Mara-Téléthon sur le Facebook : Mara-Téléthon50

Le site de l’association Danse en Manche

Le Mara-Téléthon du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre 2018

Salle des fêtes, place centrale, 50100 Cherbourg en Cotentin

Le Mara-Téléthon de Cherbourg est un événement labélisé par l’AFM.