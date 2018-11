En direct de Colmar pour le lancement du marché de Noël avec Thierry Kallo

France Bleu Alsace est en direct du café Rapp à Colmar pour le lancement du marché de Noël et des festivités de fin d'année dans la ville haut-rhinoise.

Colmar, France

Votre radio en Alsace vous donne rendez-vous pour une émission spéciale "Ca vaut le détour", animée par Thierry Kallo, en direct du café Rapp au centre de la ville de Colmar, de 16h à 19h. L'occasion de recevoir des invités autour du lancement des festivités de Noël dans la ville haut-rhinoise. Vous saurez tout sur ce qui vous attend pour Noël aux pieds des maisons à colombages.

Et si vous êtes dans le coin, passez nous voir !

La magie de Noël à Colmar

Le marché de Colmar a été élu 2e plus beau marché d'Europe en 2017, une référence. Six lieux, avec chacun son marché de Noël, et une ville décorée comme un conte de fée attendent les visiteurs. Artisanat, gourmandises, concerts, animations... il y en aura pour tout le monde.

Ouverture du 23 novembre au 30 décembre 2018 :