EMISSION EN DIRECT - Au marché de Noël de Kehl avec France Bleu Elsass

Strasbourg, France

Le tramway Strasbourgeois vous permet déjà de traverser la frontière avec un premier arrêt "Kehl Bahnhof". En ce début décembre, la ligne D du tram ouvre un nouveau pas vers le centre-ville de Kehl avec deux arrêts supplémentaires, "Hochschule" et "Rathaus". Vous pourrez encore mieux profiter des commerces allemands en ces périodes de fêtes.

Emission en direct le 7 décembre de 10h à 12h

Toute l'équipe de France Bleu Elsass vous donne rendez-vous à l'Office du Tourisme de Kehl, en plein centre-ville, pour une émission spéciale le 7 décembre 2018 de 10h à 12h. Une émission à suivre en vidéo et en images ici.

Nous vous ferons découvrir le marché de Noël de Kehl, avec nos invités qui viendront vous donner l'envie de faire un saut de l'autre côté du Rhin pour vivre la magie de Noël.

Le marché de Noël de Kehl

Depuis plusieurs années, le marché de Noël de Kehl a lieu sur la place du marché, toujours le deuxième week-end de l’Avent. De nombreux stands, dont la plupart sont tenus par des écoles, des maternelles et des associations, et un programme diversifié vous accueillent pour la journée. Vous y trouverez des idées cadeaux, des produits artisanaux, et les incontournables gourmandises de Noël, dans une ambiance intime et chaleureuse.

Le marché de Noël a lieu du 7 au 9 décembre 2018.