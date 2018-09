L'affiche 2018 du Marché des Couleurs et des Saveurs d'Italie

La dixième édition du Marché des Couleurs et des Saveurs d’Italie prendra place Boulevard de la République à Beausoleil samedi 15 septembre 2018 de 9h à 18h et dimanche 16 septembre 2018 de 9h à 14h.

De nombreuses spécialités piémontaises seront proposées par les producteurs et commerçants participants. Parmi lesquelles l’incontournable truffe blanche d’Alba et ses produits dérivés, vins, fromages, charcuteries, champignons, confitures, gâteaux…etc Seront également présents sur les étals d’autres produits : champagne, miels de la région, safran, oursins-tamara-caviar, articles artisanaux faits mains, bonzaï de vignes...etc.

Une large variété d’articles de qualité répartis sur plus d’une vingtaine de stands. Pour cette édition exceptionnelle, de nombreuses animations auront lieu tout au long du week-end : parade d’inauguration du marché avec une troupe de lanceurs de drapeaux d’Alba, défilé des Borghi Albese en tenue historique et du Castello del Drago de Prunetto, tombola au profit de l’épicerie sociale de Beausoleil avec divers lots à gagner dont un week-end à Alba (en partenariat avec France Bleu Azur), socca party… et bien d’autres surprises !

La journée du samedi sera ponctuée par la cérémonie de remise de la truffe blanche d’Alba aux chefs Christian PLUMAIL, Gui GEDDA, Robert LARINI et à Jacques GANTIÉ journaliste et critique gastronomique, en présence de nombreuses personnalités.

Serge DERVIEUX, Président du Comité de Jumelage Beausoleil-Alba et de l’Association Beausoleilloise des Amis d’Alba « L’histoire du marché italien a débuté au Domaine Costa Catterina de la grande amitié entre Eric, Antonio, Massimo et moi-même et c’est avec une grande émotion qu’aujourd’hui nous fêtons ses 10 ans.

C’est une grande et belle aventure qui cette année encore nous réunit tous pour deux jours de fête d’une seule famille : Beausoleil-Alba »

Rendez-vous est donné à tous les gourmets et les gourmands du 15 au 16 septembre à Beausoleil !