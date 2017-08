Le Marché du Gourmand de Carteret les 19 et 20 août

A Carteret sur la côte ouest de la Manche, la 15° édition du Marché du Gourmand regroupe 40 exposants, producteurs et fabricants locaux. Les 19 et 20 août, le "made in Normandie" est à l’honneur au cœur de la station balnéaire de Carteret, place de l’ancienne gare SNCF.

Le Marché du Gourmand de Carteret est un des plus grands marché de producteurs et fabricants locaux de la Manche. Organisé par l’Association Barneville-Carteret Animations (Abaca) en partenariat avec la Chambre d'Agriculture de la Manche, il réunit près de 40 exposants du Cotentin, de la Manche et de Basse-Normandie.

Au menu du Marché du Gourmand de Carteret 2017:

40 exposants répartis en 3 pôles :

Pôle producteurs locaux : Des stands sont disposés en extérieur en U autour du centre de la place. Vous y trouverez des producteurs de Foie gras - Cidre - Jus de pomme - Confitures - Miel - Teurgoule - Fromage de chèvres - Lait - Glaces et sorbets - Rillettes - Terrines - Jambon fumé - Boudin noir - Tripes à l’ancienne - Andouille - Bœuf - Porc - Pigeonneaux - Farines - Confiserie artisanale - Chocolat - Légumes de pays - Fraises - Fruits rouges - Bière artisanale…

Pôle Bio : Tourteaux - Araignées - Homards - Huîtres - Œufs - Cidre - Jus de pomme - Pain - pâtisseries - Viennoiseries…

Pôle fabricants locaux : Sous chapiteau, des créateurs et/ou artisans au savoir-faire reconnu exposent leur travail : Encadrement - Peinture sur verre - Créations textiles à partir de tissus anciens - Bijoux fantaisies - Arbres en perles de rocaille - Objets en bois flotté - Arts de la table - Produits de beauté au lait d’ânesse…

Pendant les 2 jours, de nombreuses dégustations et démonstrations animent le Marché. Pour le plaisir de tous, des bancs et tables sont installés afin de se restaurer sur place.

Marché du Gourmand de Carteret 2017 en pratique :

Samedi 19/08 à partir de 14 h / Dimanche 20/08 à partir de 10 h. Parking face à l'ancienne gare SNCF de Carteret (Place Terminus)

L’entrée est libre et gratuite.

A noter : le dimanche 20 aout se tiendra aussi le vide-grenier de Carteret.