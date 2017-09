LE MARCHE FERMIER DE BEAUVAIS

DIMANCHE 8 OCTOBRE venez tous à BEAUVAIS pour le Marché Fermier

MARCHE FERMIER DIMANCHE 8 OCTOBRE à BEAUVAIS entrée Gratuite de 10h 19h à l’Hôtel du Département

Dimanche 8 octobre 2017, le Conseil départemental de l’Oise organise son traditionnel Marché fermier dans le parc de l’Hôtel du Département de 9 heures à 19 heures. Plus de 100 producteurs locaux sont attendus pour cette édition qui a réuni, l'année dernière, plus de 20 000 visiteurs.

Le succès grandissant auprès du grand public et des exposants fait de ce temps fort rural un grand événement de la vie de notre territoire. Convaincu que la promotion du terroir et de l’attractivité de l’Oise passe par la mise en avant du savoir-faire des producteurs locaux, le Conseil départemental vous invite à vous inscrire au label « Made in 60* » afin de pouvoir participer au Marché fermier.

Ventes, dégustations, animations, ateliers, ferme pédagogique, amèneront les Oisiens et Oisiennes à découvrir ou redécouvrir la ruralité, la qualité et la spécificité des produits de notre terre.

Lors de cette journée chaleureuse, vous êtes invités à venir en famille découvrir et déguster des produits du terroir mais aussi participer à de nombreux ateliers et expositions. Un concert d'Émile & Images et des animations gratuites pour petits et grands vous permettront également de goûter l’ambiance festive de cet évènement qui réunit chaque année plusieurs milliers de personnes de tous âges.

La Guinche avec sa guinguette à roulette… A venez découvrir ce quatuor qui vous fera guincher dans une ambiance de fête populaire

Les jeux concours :

Le lancer de ballots de paille : Le plus long lancer remportera un panier garni sucré

Trouver le poids du cochon

*Tentez de gagner une balade gourmande dans le département en SOLEX

Village des animaux de la ferme

Exposition et Balade à dos d’âne

Ferme archéologique expérimentale sur les Vikings et les animaux proto-historiques, paléolithiques et gaulois, Ferme pédagogique

Jeu de la ferme, Structures Gonflables...

Embarquez à bord de la Grande Roue atteignant 20 mètres de hauteur pour profiter d'une belle vue panoramique inédite...

Exposition et baptême en tracteurs et en calèches...

Village des producteurs locaux : Déambulez sur le marché des producteurs locaux ! Plus de 70 producteurs locaux vous feront découvrir les produits du terroir et leurs spécialités.Vente, dégustations, démonstrations seront au rendez-vous!

Des images de ce Marché Fermier : de l'année dernière...

Les Rendez-vous à ne pas manquer...

Les Jazzdiniers : Toute la journée, une joyeuse fanfare de quatre musiciens cultivés plantent pour vos oreilles un bouquet de mélodies sur le terreau du swing

EMILE ET IMAGES De17h30 à 19h00 CONCERT GRATUIT pour la clôture de cette 13ème édition du Marché Fermier. En 1986, le groupe Images composé de Mario Ramsamy au chant et de Jean-Luis Pujade à la batterie, est révélé au grand jour.Leur premier single " Les démons de minuit " est un immense succès et reste classé numéro 1 du top 50 pendant près de treize semaines.

La plus grande exposition des monuments de l’Oise reconstituée en PLAYMOBIL : 60 m² d’expo

PLUS D'INFO : www.oise.fr