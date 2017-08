"le mbongui" Marché de la culture du Congo-Brazzaville à Poix de Picardie

Autour du mbongui le temps d’un week-end, vous pourrez vous divertir tout en découvrant l’histoire, les traditions, et les habitudes des natifs du Congo-Brazzaville. Vous verrez comment la vie de ces bantus est déterminée par les éléments de la nature.

Au Congo-Brazzaville, pays d’Afrique centrale, on utilise le terme « bantu » pour désigner un groupe de personnes. L’association Bantu Dans l’Oise (BDO) veut simplement dire ’ les gens dans l’Oise’’. Dans la culture Bantu, la parole tient une place principale, elle est une force vitale. Le bantu aime raconter, expliquer et montrer son histoire. Une ouverture d’esprit facilitant l’enrichissement en écoutant et en apprenant des autres. Le mbongui* est le lieu de rassemblement des anciens du village. Il peut s’agir d’un feu de camp, d’une grande place au centre du village, de l’ombre d’un grand arbre, souvent centenaire… Les sages y organisent les conseils, réunions au cours desquels ils parlent des problèmes du village. C’est un lieu d’écoute, d’échange et de partage.

C’est surtout le lieu où se prennent toutes les décisions importantes.

Image d'illustration © Maxppp - Michel MOUET

• Danse, chants et jeux

• Contes

• Exposition de tableaux et d’objets d’art (peinture, sculpture, poterie, masques…)

• Défilés de mode (découvrez les habitudes vestimentaire, l’origine et la signification des motifs des pagnes)

• Ateliers (apprendre à attacher le pagne, apprendre à faire les tresses africaines et le maquillage…)

• Dégustations culinaires

Un weekend en Picardie totalement dépaysant

le camping de Poix de Picardie accueille des « pavillons » représentant par exemple Linge de maison (la maison congolaise que y trouve-t-on), la décoration(les objets d’art) la mode (comment s’habille-t-on dans les rues de Brazzaville) la coiffure (comment se coiffe-t-on au Congo-Brazzaville) la cuisine (que mange –t-on au Congo-Brazzaville) la musique Congolaise (la rumba congolaise ou les origines de la Rumba un film documentaire fait par le réalisateur David Pierre Fila serait approprié à contacter) et les jeux (à quoi jouent les enfants au Congo-Brazzaville.