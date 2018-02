Bergerac, France

Benoît Vacher souhaite vous accueillir au restaurant "le St Jacques" dans le vieux Bergerac afin de partager avec vous, entre tradition et modernité, ces trésors de la terre que nous offre le Périgord. Avec Hervé Maury de viandes et nature à Prigonrieux, Benoit Vacher vous concote un joli menu à réaliser facilement à la maison

Pour 4 personnes

Fondue de fromages du Périgord à la truffe noire

150g de Trappes d'Echourgnac (à la noix)

150g de Tomme d'Eyssal

150g de Tomme Sarladaise

150g de Tomme de Fouliouze (brebis)

25cl de Bergerac blanc sec (avec le plus d'acidité possible)

2cl de jus de citron

1 truffe noire du Périgord

1 gousse d'ail

sel PM

accompagnement à la convenance : Pain, ratte du Touquet, cornichon, gressin à la truffe, etc.

- Râper les fromages. Frotter un caquelon avec de la gousse d'ail, mettre le vin, sel, jus de citron et un tiers de la préparation de fromage. A feu vif, remuer avec une cuillère en bois dans le sens des aiguilles d'une montre, quand l'appareil est homogène verser en deux fois le reste de fromages. Remuer sans discontinuer. Au moment de servir, raper la truffe dans la fondue, mélanger et servir.

RIS DE VEAU FLAMBE AU VIN DE NOIX

800g de Ris de veau

320g de carottes

320g de carottes Blanches

15cl de vin de noix

40cl de jus de veau lié (ou du fond brun lié)

Farine pour panure

noix pour la décoration

sel, poivre

Ris de veau : mettre à dégorger les ris de veau dans de l'eau froide avec du vinaigre blanc. (env.6h).Blanchir les ris dans de l'eau bouillante (env. 5min). Parer les ris (enlever la peau blanche). Paner les ris dans la farine. Dans une poêle, mettre à fondre le beurre avec une pointe d'huile. Quand le beurre est noisette, mettre les ris à cuire. colorer les deux faces, assaisonner les ris. Dégraisser. Ajouter le vin de noix et flamber. mouiller avec le jus de veau, laisser réduire la sauce. Si nécessaire, terminer la cuisson au four en nappant généreusement le ris avec la sauce.

Spaghetti de carotte : Laver et éplucher les carottes, Régler la mandoline pour tailler les carottes au calibre des spaghettis. Après le taillage, mettre les carottes dans un sautoir avec un fond d'eau, saler, poivrer, et une noisette de beurre. couvrir et mettre à chauffer à feu doux. Arrêter la cuisson à la texture désirée. Dresser.

SOUFFLE AU CITRON ET NOIX SOUFFLEES

Soufflé

Crème Patissière 60g de noix du Périgord

25cl de lait 1 Blanc d'oeuf

2 jaunes d'oeuf 50g de sucre

125g de sucre 5 g de Cacao en poudre

35 g de farine

Zest d'un citron

1/2 gousse de vanille

4 blancs d'oeuf

40g de coulis de citron

4cl de limoncello

Noix soufflées

- Mélanger sucre et cacao. Monter le blanc d'oeuf, les serrer avec le mélange sucre/cacao. Ajouter les noix. Mettre bien à plat sur une plaque. .Cuire 45 minutes à 120°c (en remuant tous les 1/4 d'heure)

Soufflé au citron : Réaliser la crème pâtissière au citron, puis la réserver au frais. Chemiser 4 moules individuels. Monter les blancs.Incorporer le coulis citron et le limoncello à la crème pâtissière. Ajouter délicatement les blancs d'oeufs, puis les noix. Verser l'appareil dans les moules, enfourner à 200°C pendant 10min. Servir tout de suite à la sortie du four.