Le Mesnil au Trail, les 3 et 4 novembre

Par Marie-Brigitte Leflot, France Bleu Cotentin

Un week-end sportif vous attend samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018 dans la commune du Mesnil au Val dans la Manche. Entre Cherbourg, Valognes et Saint Pierre-Eglise, des trails et marches sont organisés dans les paysages champêtres de la vallée de la Saire.