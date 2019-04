Le monde des dinosaures vous passionne? Venez les voir au Zénith de St-Etienne du 13 au 15 avril 2019

POUR LA 1ère FOIS A SAINT ETIENNE !! UNIQUE EN FRANCE : LE T-REX TAILLE RÉELLE !! Embarquement immédiat pour un véritable voyage à travers le temps.

Passez un moment agréable en famille, ludique et pédagogique à travers cette exposition avec de nombreuses reproductions.

Vous voici transportés dans le monde des dinosaures, ces animaux étonnant qui ont peuplé la Terre il y a plusieurs millions d'années.

Rencontrez les plus belles espèces disparues du Crétacé, Jurassique et Trias, tel que les Tricératops, Vélociraptors... et notamment le Tyrannosaure géant XXL, unique en France : d'une hauteur de 4,5m et 13,5m de longueur...

Un atelier de fouille est mis à disposition des enfants afin de trouver des ossements de dinosaure. Au cours de la visite, notre Raptor fera son apparition, une rencontre inoubliable !

La projection d'un film documentaire d'une durée d'environ 35 minutes finalise cette exposition unique.

NOUVEAU : Découvrez Le Monde des Dinosaures comme vous ne l'avez jamais vu avec nos casques de Réalité Virtuelle. Une expérience unique !!

La sortie idéale durant les vacances scolaires !!

Ouvert tous les jours de 10h à 19h.

Tarifs 8€ enfant de 3 à 12 ans et 10€ adulte.

Gratuit pour les - 3ans

