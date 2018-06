Besançon est jumelée avec Tver en Russie depuis 1996. L'association bisontine "Les Amis de Tver" (née en 1991) crée des liens forts comme celui qui unit désormais Kristina Goudyï à France Bleu Besançon. A l'occasion de la Coupe du monde de football, cette professeure de français adresse chaque jour à France Bleu Besançon un billet léger, tout droit venu de Russie. Jusqu’au 15 juillet 2018, elle propose un autre regard sur le Mondial 2018, des images et des infos insolites !

Dimanche 17 juin, Kristina encourage les supporters chanteurs

Kristina est ambassadrice de Tver. Elle est professeure de français à la faculté de langues étrangères en communication internationale de l'université de Tver. Tver se trouve entre Moscou et Saint-Petersbourg et est traversé par la Volga. La ville est plus ancienne que Moscou et couvre un territoire de la taille de deux fois la Suisse.

Yakov l'ours ! ... pour lancer les pronostics, il s'y connait ;) ! © Radio France - Stéphanie Sauthon et Kristina Goudiy

dimanche 17 juin... Zoom sur les supporters et leur belle énergie à Moscou ! Copier

Bonne nouvelle ce 17 juin : pour Kristina, le mondial 2018 transforme Moscou en tour de Babel. Les supporters du monde entiers chantent et dansent pour leurs équipes et tous les lieux deviennent des scènes ! Dans le métro, sur les grandes places, ou dans les bars, c’est à Gérard Depardieux que tous les français tirent leur chapeau !

Kristina Goudiy dans la file des supporters aux portes du stade à Moscou © Radio France - Stéphanie Sauthon & Kristina Goudiy

Remerciements à l’association « Les Amis de Tver » (Maison de la vie associative - 27, rue Sancey - 25000 Besançon - Tél. 03.81.63.84.65) et à la radio Komsomolskaïa Pravda (en français : Vérité du Komsomol) pour leur collaboration technique.

