Besançon est jumelée avec Tver en Russie depuis 1996. L'association bisontine "Les Amis de Tver" (née en 1991) crée des liens forts comme celui qui unit désormais Kristina Goudyï à France Bleu Besançon. A l'occasion de la Coupe du monde de football, cette professeure de français adresse chaque jour à France Bleu Besançon un billet léger, tout droit venu de Russie. Jusqu’au 15 juillet 2018, elle propose un autre regard sur le Mondial 2018, des images et des infos insolites !

Kristina nous met l'eau à la bouche en devoilant la Russie gourmande !

Kristina est ambassadrice de Tver. Elle est professeure de français à la faculté de langues étrangères en communication internationale de l'université de Tver. Tver se trouve entre Moscou et Saint-Petersbourg et est traversé par la Volga. La ville est plus ancienne que Moscou et couvre un territoire de la taille de deux fois la Suisse.

Ce 23 juin, Kristina est heureuse d'accueillir "Les amis de Tver", l'association présidée par Raymond Roy et fête l’événement en listant les point de comparaison qui rassemble nos deux pays ;) !

Les amis de Tver en partance pour la Russie ! © Radio France - Stéphanie Sauthon & Kristina Goudiy

Et avant de partir, voila le mail que le président de l'association adressait à ses adhérents...

INFO SPÉCIALE MONDIAL de FOOTBALL 2018 en RUSSIE

"A l'occasion de cet événement, Kristina SOLOVIÉVA GUDYI, professeure de français à l'Université de Tver, diffusera chaque matin, jusqu'au 16 juillet, un billet d'humeur, d'humour et d’amitié sur les ondes de "France Bleu Besançon". Elle est l'invitée exclusive de cette radio afin de relater en quelques minutes l'ambiance qui régnera dans notre ville jumelle lors des divers matchs en Russie.

Ce message de 2 minutes passera tous les jours à 07h10 durant les jours de semaine et 07h20 les deux jours du weekend, sur la fréquence 102.8 ( Besançon France Bleu) Pour la plupart, nous connaissons tous, notre amie Kristina. C'est elle qui nous accueille régulièrement à Tver et encadre tous nos voyages touristiques. Elle a inauguré récemment en mars 2017 le Rond Point de Tver (face à la gare Viotte) en présence de la première Adjointe au Maire, Madame Danielle DARD. Bien cordialement, Nina et Raymond"

Remerciements à l’association « Les Amis de Tver » (Maison de la vie associative - 27, rue Sancey - 25000 Besançon - Tél. 03.81.63.84.65) et à la radio Komsomolskaïa Pravda (en français : Vérité du Komsomol) pour leur collaboration technique.

