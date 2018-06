Besançon est jumelée avec Tver en Russie depuis 1996. L'association bisontine "Les Amis de Tver" (née en 1991) crée des liens forts comme celui qui unit désormais Kristina Goudyï à France Bleu Besançon. A l'occasion de la Coupe du monde de football, cette professeure de français adresse chaque jour à France Bleu Besançon un billet léger, tout droit venu de Russie. Jusqu’au 15 juillet 2018, elle propose un autre regard sur le Mondial 2018, des images et des infos insolites !

le sosie de Ronaldo habite !

Kristina est ambassadrice de Tver. Elle est professeure de français à la faculté de langues étrangères en communication internationale de l'université de Tver. Tver se trouve entre Moscou et Saint-Petersbourg et est traversé par la Volga. La ville est plus ancienne que Moscou et couvre un territoire de la taille de deux fois la Suisse.

Kirill... sosie russe de Ronaldo, foi de Krisitna ! Copier

Ce dimanche 24 juin, 19° à Tver et la pluie pour nourrir la Volga... Kristina nous présente Kirill, jeune footballeur russe que la nature a doté de belles ressemblances avec Cristiano Ronaldo... écoutez Kristina pour en savoir plus !

Kirill, sosie russe de Ronaldo ? © Radio France - Kristina Goudiy & Stephanie Sauthon

alors ... ? Kiril est il oui ou non le sosie russe de Ronaldo ? © Radio France - Kristina Goudiy & Stephanie Sauthon

Remerciements à l’association « Les Amis de Tver » (Maison de la vie associative - 27, rue Sancey - 25000 Besançon - Tél. 03.81.63.84.65) et à la radio Komsomolskaïa Pravda (en français : Vérité du Komsomol) pour leur collaboration technique.

