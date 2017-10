Le Mot du Jour : Gagnez un séjour pour 2 à L'Auberge des Moissons

Gagnez un séjour pour 2 avec menu 100% truffes

Du 9 au 13 octobre jouez avec France Bleu Chamapgne-Ardenne au "Mot du jour" tous les matins à 7h20 et gagnez un séjour pour deux à L'Auberge des Moissons - La Cav'O truffes.

L'Auberge des Moissons

Nuitée en chambre double avec petit déjeuner et menu 100% truffes (hors boissons) à utiliser jusqu'au 24 décembre.

De paysan à hôtelier, 7 générations se sont succédées. Exploitation agricole de 75 ha à l’origine, elle s’est peu à peu transformée en une table réputée (ferme-auberge) proposant des volailles fermières nourries à l’ancienne de 1994 à 2007. Avec la mise en place d’un marché fermier en 2009, l’Auberge des Moissons a su évoluer vers des activités plus variées. Evolution concrétisée par la plantation de 2 truffières pour enfin aboutir à la suite logique d’une structure hôtelière complémentaire de 2007. Venez savourer l’accueil simple et authentique de cette famille chaleureuse et gourmande qui s’avance dans le XXIème siècle en gardant un pied dans le terroir.

La Cav'O truffes

Au coeur de la Champagne, à Matougues, la famille Jacquinet vous ouvre les portes de sa passion : la truffe de la Champagne ! Dans un espace de découverte unique autour d'un champignon d'exception nommé Tuber Uncinatum ...Parce que la famille Jacquinet souhaitait partager sa passion de la truffe, elle a eu l'idée de créer un espace d’exception entièrement consacré à ce joyau des bois ... La Cav'O truffes