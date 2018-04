Le Moto Club LIBERTE célèbre son 10ème MOTARTOIS à Béthune les 11, 12 et 13 mai. Ce rendez-vous des motards et des familles, anime la grand place de Béthune avec animations, concentrations, show motos et concerts.

Le programme du 10ème MOTARTOIS présentera le 11 mai Miss Motartois, le samedi et le dimanche : rallye/ Balade rétro/ Show autos-motos/ stands tatoo/ bénédiction des motards et concerts : le samedi Tribute Status Quo et Johnny succès et le dimanche Tribute Depech Mode.

Comme chaque année, le MOTARTOIS est un événement à Béthune pour les motards, mais aussi, les familles et les amis des amis...

Programme:

Vendredi 11 mai :

12h ouverture des stands

15h30 Présentation de MISS MOTARTOIS 2018

Samedi 12 mai :

9h - 12h Inscription Rallye Touristique

11h30 Balade Vintage

13h - 16h Showbique rétro

14h Tremplin Rock

14h30 Balade Ladies' ride

15h30 Show Autos/Motos et à 18h

17h45 Podium Rallye Touristique

19h30 Concert "Vincent & Quo/ Tribute STATUS QUO

21h Concett "Johnny Succès / Tribute Johnny Hallyday

Dimanche 13 mai :

10h Balade "L'Artésienne"

13h Concert "Del" Groupe Rock

13h30 Show Autos/Motos et à 15h30

14h30 Balade et BENEDICTION DES MOTARDS

14h45 Défilé MISS MOTARTOIS

16h Podium MISS MOTARTOIS

16h30 Concert " Secret Garden" Tribute DEPECHE MODE

- mc-liberte.com

INFOS PLUS ICI mc-liberte.com