Le MOTARTOIS 2019 à Béthune

Le Moto Club Liberté programme le 11è MOTARTOIS à Béthune le 31 mai et les 1er et 02 juin 2019. Ce rendez-vous des motards et des familles, anime la grand place de Béthune avec animations, concentrations, show motos et concerts.

Le programme du 11è MOTARTOIS présentera le 1er juin Miss Motartois, le samedi et le dimanche : rallye/ Balade rétro/ Show autos-motos/ stands tatoo/ bénédiction des motards et concerts .

Comme chaque année, le MOTARTOIS est un événement à Béthune pour les motards, mais aussi, les familles et les amis des amis...

Programme complet :

ESPACE TATTOO : vendredi 31 mai, samedi 1er juin & Dimanche 2 juin de 9h à 19h :

Place du Beffroi -tatoueurs sur site

SIMULATEUR DE VOL : vendredi 31 mai, samedi 1er juin & Dimanche 2 juin de 9h à 19h :

SAUT A L’ELASTIQUE : samedi 1er juin 12h à 21h & Dimanche 2 juin de 11h à 18h :

ELECTION MISS MOTARTOIS : samedi 1er juin :

SHOWS MOTO : Samedi 1er juin & Dimanche 2 juin

Place de la République ACROBATIES avec URBAN TRIAL SHOW

SHOW BIKE (motos anciennes) : samedi 1er juin de 13h00 à 16h00 :

Place du Beffroi Concours de la plus belle moto avant 1980, Inscription : contact@mc-liberte.com

STANDS : vendredi 31 mai, samedi 1er juin & dimanche 2 juin de 9h00 à 21h00

Place du Beffroi Réservations : Christine: 07.68.11.26.98 -Pascale : 06.89.13.03.94 -contact@mc-liberte.com

BALADES MOTOS Samedi 1er juin, Rallye Touristique, Inscriptions gratuites 9h à 12h place du Beffroi, stand MCL

Samedi 1er juin à 11h30, Place du Beffroi, La VINTAGE, motos avant 1980

Samedi 1er juin à 14h30, place Marmottan, la LADIES' RIDE -Balade réservée aux filles

Dimanche 2 juin à 10h00, gare SNCF, L'ARTESIENNE : balade moto de 60 km Dimanche 2 juin à 14h30, gare SNCF, BENEDICTION DES MOTARDS: boucle 30 km

VILLAGE SECURITE : samedi 1er juin & dimanche 2 juin

Place du Beffroi Voiture tonneau, simulateur, etc…

CONCERTS : Place du Beffroi

Vendredi 31 mai, 17h00: Tremplin Rock (Groupes régionaux)

Vendredi 31 mai, 20h00: DJ’s PARTY (Animation avec 5 DJ)

Samedi 1er juin, 16h00: DEL (Groupe Béthunois -Incroyable Talent M6)

Samedi 1er 21h00: COLDPLACE (Cover «COLDPLAY» -GB)

Dimanche 2 juin, 13h00: BLACKROAD (Groupe Béthunois) Dimanche 2 juin, 16h30: BLACK CITY (Cover «INDOCHINE» -B)

Réservation saut à l'élastique :

- Club Moto Liberté

Tous les concerts, spectacles, balades et camping entièrement GRATUIT

Parkings gratuits, place de la République et autour de la Grand’ place, toutes motos.

Parking sous-terrain 24/24H, toutes motos -Restauration et Hôtellerie Camping Motard GRATUIT du vendredi 31 mai au Dimanche 2 juin 13h00 (Centre Sportif Léo Lagrange) Réservation : contact@mc-liberte.com : 06.59.61.98.14

Les motos et 2 roues peuvent accéder et se garer sur la Place du Beffroi, autour des stands aux emplacements réservées et selon les disponibilités.

- mc-liberte.com

INFOS PLUS ICI mc-liberte.com