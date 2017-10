Le Moto Tour 2017 avec France Bleu Limousin

Le plus grand rallye routier moto s'élance sur les routes de France durant 9 jours et prend son départ à Limoges Champ de Juillet avec France Bleu Limousin

Le Moto Tour 2017 classée parmi les belles courses propose une semaine de courses, une étape marathon, une journée 100% circuit du 7 au 15 octobre. Le Moto Tour, c’est la convivialité entre le public et 150 pilotes de tous niveaux et de tous âges, tous réunis par l’esprit motard.

Moto tour 2017 au départ de Limoges le 7 octobre. Rendez_vous Champ de Juillet avec France Bleu Limousin - ©Moto Tour FB

4 villes étapes et Limoges, ville départ !

Comme l'an dernier, le Moto Tour fera halte dans quatre villes étapes pour offrir au public de belles rencontres avec les acteurs de ce rallye. 3000 km à parcourir, 5 catégories de machines pour 150 concurrents.

Limoges Village Champ de Juillet : Samedi 7 octobre

Vérifications administratives et techniques (de 8h à 19h)

Épreuve : Prologue sur piste (21h)

Briefing général au podium (19h)

Dimanche 8 octobre

Thème du jour : Vitesse sur route (4 spéciales)

Épreuves : Circuit karting de Pageas et spéciale de Saint-Sulpice-Laurière (x2)

Liaison routière : environ 330 km

Briefing et remise des prix au podium (20h)

Evaux les Bains (23) les 9 et 10, Issoire (63) les 11 et 12 pour finir à Toulon (83) les 13, 14 et 15 octobre

Florian Caraminot, stunter de Limoges et Le Corrézien Jean-François d’Abrigeon

Le Limougeaud Florian Caraminot, alias « Bugs », est un des meilleurs spécialistes du stunt, discipline dont le but est d’enchaîner des figures de voltige sur la roue arrière ou la roue avant.

Le limougeaud Florian Caraminot - ©Florian Bugs Caraminot

Je suis un mec de 30 ans, qui adore tourner la poignée de gaz de mes motos ! /F.Caraminot

Florian Caraminot sera présent à Limoges les 7 et 8 octobre à l’occasion du départ du Moto Tour accompagné par Nicolas Vallée , champion de VTT trial et Christophe Bruand, quadruple champion de France de trial et ex n°10 mondial. Quant au corrézien Jean-François d'Abrigeon il a l’intention de rouler sur le Moto Tour « en touriste » même s’il ne délaisse pas le côté compétition

J’ai pour objectif de finir parmi les dix premiers vétérans (...) Autour de Limoges, il y a de belles routes pour la moto. C’est une région très fréquentée par les motards / JF d'Abrigeon

Une aventure sportive et une grande fête populaire

Un village et des animations pour le week-end : dès le samedi 10 h nous pourrons visiter le village du Moto Tour sur le Champ de Juillet où de nombreuses animations et expositions seront proposées :

Les motards passionnés fidèles au Moto Tour. Ils viendront découvrir le Limousin et Limoges pour l'édition 2017

des concessionnaires, des accessoiristes régionaux et les partenaires du Moto Tour

Une piste d’initiation BMX (vélo) permettra aux jeunes à partir de 6 ans de s’initier à la pratique des deux roues, d’apprendre à s’équiper en vélo et d’apprendre les règles fondamentales de sécurité routière et de maniement.

Un spectacle Moto Trial sera proposé par Christophe Bruand (Circus Trial Tour avec sa structure Monster) avec 3 à 4 représentations par jour.

Espace Bihr, le « Défi Bihr » baby-foot.

Des shows de haute volée sur le Moto Tour ! #MotoTour 2017https://t.co/efaaJCdBEUpic.twitter.com/dlL18VhlIa — Moto Tour (@MotoTour_FR) October 5, 2017

Au fil de la journée, le public pourra assister aux vérifications techniques et administratives. En soirée, de 21 h à 23 h, un prologue aura lieu sur place, au Champ de Juillet. Ce prologue est une épreuve sportive qui servira à classer les pilotes pour le grand départ du lendemain.

Le dimanche, le village sera ouvert de 10 h à 19 h. Les pilotes partiront un par un de 6 h 30 à 8 h pour une étape comprenant deux spéciales à parcourir deux fois, avant de revenir à Limoges dans l’après-midi.

Enfin, le lundi, entre 9 h et 10 h 30, le Moto Tour quittera Limoges en direction d’Evaux-les-Bains.

Sourires et charme seront au rendez-vous de cette édition 2017 qui battra sans doute le record du nombre de féminines

Moto Tour 2017 / Pierre Lemos / Jacques Grandjean - ©Moto tour Fb