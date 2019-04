Le musée Bonnard du Cannet fait appel à vos dons pour acquérir une oeuvre du peintre Pierre Bonnard

Le Cannet, France

Si vous aimez le peintre Pierre Bonnard , c'est la dernière ligne droite pour aider le musée Bonnard du Cannet . Le musée veut acquérir une oeuvre majeure et pleine de lumière du maître, le "Nu Orange",estimée à 528 mille euros et qui appartient à un collectionneur américain. Le musée fait appel au public Via Internet pour boucler une partie du budget. Il reste près de 6OOO euros à trouver d'ici le 22 Avril.

Ce "Nu Orange", une toile de 50 cm sur 50 cm réalisée en 1943 au Cannet est une petite merveille oscillant entre figuration et abstraction. Un tableau qui a été très peu montré au public, la dernière fois, c'était il y a 20 ans à Paris. L'acquisition de cette « œuvre solaire et énigmatique » de Pierre Bonnard (1867-1947) a été en partie assurée par le Fonds du patrimoine, la Région Sud, le Fonds régional d’acquisition des musées (FRAM) ainsi que la Ville de Cannet. Pour les 50 000 € restants , le musée Bonnard a misé sur la générosité du public et plus de 250 personnes ont déjà fait des dons.

Jusqu'au 22 Avril sur le site du Musée Bonnard du Cannet.