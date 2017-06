Avec une centaine d’aéronefs présentés, le musée de l’Air et de l’Espace fait découvrir à ses visiteurs l’évolution technique de l’aéronautique, mais aussi les dimensions historiques et sociétales du fait aérien.

Placé sous la tutelle du Ministère de la Défense et bénéficiant du label Musée de France, le musée de l’Air et de l’Espace remplit des missions essentielles de service public dans les domaines de la culture, du patrimoine et de l’éducation :

Collecter, conserver et étudier les objets témoins de l’histoire du vol dans les domaines de l’aérostation, de l’aviation et de l’exploration spatiale

Valoriser et transmettre l’histoire du vol et des pionniers des airs

Sensibiliser le public le plus large au patrimoine et à la culture aéronautiques

Contribuer au rayonnement culturel du territoire de la Seine-Saint-Denis et du Grand Paris

Ces thématiques sont mises en lumière et présentées aux visiteurs par des objets techniques mais aussi des tenues, des uniformes, des documents graphiques, des photographies et des objets d’art.

En parallèle, le centre de documentation conserve de nombreuses archives de l’histoire de l’aviation et contribue à ce titre à la recherche et à la connaissance.

Régulièrement enrichies, ces collections sont conservées et restaurées par des équipes spécialisées dont une grande partie appartenant aux ateliers du musée.

Le site du Bourget est profondément lié à l’histoire de l’aviation. Depuis son utilisation par les forces aériennes de la Grande Guerre, il a vu atterrir les plus illustres pionniers des airs, parmi lesquels l’aviateur Charles Lindbergh.

Premier aéroport civil de Paris, le site du Bourget accueille les collections du musée de l’Air et de l’Espace dans ses murs et sur ses pistes, et ce depuis 1975. Aujourd’hui, le musée s’associe aux projets du Grand Paris et contribue au rayonnement du territoire.

Depuis 2012, le musée est entré dans une phase de rénovation. L'aérogare historique est réhabilitée en se rapprochant le plus possible de la conception initiale de Georges LABRO en 1937.

