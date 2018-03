Nancray, France

Ré-ouverture le 1er avril 2018

C'est à Nancray, sur pas moins de 15 hectares de verdure, que vous accueille un musée unique en Franche-Comté. Bienvenue au musée de plein air des Maisons comtoises ! Véritable invitation à la flânerie, le parcours où fleurissent les découvertes va vous dégourdir les jambes autant qu’il va vous rafraîchir les idées. Respirez, vous êtes au musée !

Des maisons, une histoire

Comme dans tout musée qui se respecte, les œuvres exposées sont des authentiques. Ici, point de répliques : les maisons comtoises sont soigneusement démontées depuis leur lieu d'origine avant d'être remontées sur le site du musée. Datant des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, elles vous plongent dans les conditions de vie de nos ancêtres. De quoi faire la comparaison avec la vie actuelle et évoquer le futur à travers un réalisme 100 % naturel. Et si le vrai spectacle 3D était ici ?

Jardins et dame nature

Autour des maisons poussent çà et là des jardins cultivés biologiquement. Jardin historique, jardin des légumes oubliés, jardin des simples, de nutrition, des plantes textiles et tinctoriales, potager de montagne… autant de thèmes différents pour satisfaire un même objectif : mieux comprendre l'usage et la nécessité des végétaux. Mais le Musée de plein air des Maisons comtoises, c'est aussi tout un décor grandeur nature. Un environnement paysager composé d'étang, de sous-bois, de sentiers, de verger, de haies et peuplé de toute une faune sauvage à découvrir à votre rythme.

Paradis des animaux

Le musée est également un témoin privilégié des liens créés entre l'homme et les animaux de la ferme. Il contribue ainsi à la sauvegarde d'anciennes races domestiques que vous pourrez découvrir en liberté. Le musée accueille d'ailleurs une colonie d'abeilles au sein d'un rucher de montagne du 19e siècle. À bons butineurs…

Développement très durable

De par sa diversité, le musée est un outil idéal pour aborder concrètement le concept du développement durable. Vivre, gérer les ressources et préserver son environnement… les façons d'habiter en adéquation avec son milieu sont ainsi observées à la lueur de l'histoire locale. Comprendre comment on vivait au 18e siècle… ça peut donner des idées pour mieux se projeter dans le 21e siècle.