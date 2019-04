Le Music-Hall de Bergerac organise vendredi 12 avril une grande soirée « Célibataires »

Une soirée de paillettes pour célibataires avec le Music-Hall de Bergerac ; un événement France Bleu Périgord.

Rencontrer l’âme sœur vous est proposé à Bergerac

Célibataires, seuls ou entre amis, une soirée est spécialement organisée pour vous. Pour tous les âges (de 18 à 118 ans) venez faire de nouvelles rencontres. Un lieu exceptionnel, des chanteurs et musiciens hors pair, un repas paëlla avec apéritif ultra convivial (consommez avec modération), et soirée dansante pour enflammer la piste. N'attendez plus et réservez dès maintenant vos places (29€ / personne) ; le nombre de places est limité.