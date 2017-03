Le Nîmois Simon Casas annonce les cartels de la Feria de Madrid

À la tête des arènes de Las Ventas depuis cinq mois, le Français Simon Casas a annoncé ce mercredi 8 mars, les affiches des corridas qu'il propose jusqu'à la fin du mois de juin dans le "temple" de la tauromachie mondiale.

Classique ou révolutionnaire, la première San Isidro signée Simon Casas laissera tout sauf indifférent le public des arènes de Las Ventas, selon Christophe Chay, le spécialiste de la corrida sur France Bleu Gard Lozère.

Des associations qui étonneront les abonnés madrilènes, deux mois avant le début de la plus longue et la plus réputée feria au monde.

45 courses programmées du 26 mars au 25 juin dans la capitale espagnole

Des surprises : la double confirmation d'alternative d'Alvaro Lorenzo, et Ginés Marin, un an après leurs alternatives nîmoises. Une corrida de la culture avec Morante, Cayetano... Les retrouvailles entre Talavante et les toros de Victorino Martin, sans oublier le cartel de la corrida de Bienfaisance avec El Juli, José Maria Manzanares et Talavante

Les Français n'ont pas été oubliés

L'arlésien Juan Bautista sera présent à deux reprises, et notamment face aux toros d'Aldolfo Martin. Présence également de l'Héraultais Sébastien Castella, le retour à Madrid du jeune Juan Leal, et la présentation du novillero Andy Younés. La cavalière nîmoise Lean Vicens illuminera la piste madrilène lors de la corrida équestre du 10 juin.