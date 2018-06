Saint-Lô, France

Depuis 30 ans, le Normandie Horse Show fait la promotion de l’élevage normand et du sport équestre. Le NHS c’est plus de 1 000 chevaux, 5 000 participants et près 40 000 spectateurs attendus au Pôle Hippique de Saint-Lô.

Au programme du Normandie Horse Show 2018:

L’élevage avec des concours du foal au cheval adulte de race Selle Français et Cob Normand.

Le Saut d’obstacles avec un CSI 3*, remporté en 2017 par le médaillé olympique Patrice Delaveau, la Tournée des As, un National 1, un concours interrégional et un concours jeunes chevaux et jeunes poneys.

Le derby, une épreuve qui remporte toujours un grand succès et un concours complet pour la catégorie club proposé aux amateurs.

Les animations du Normandie Horse Show 2018 :

Samedi 4 aout dans la Cour du Haras national de Saint-Lô , les Virées du terroir à 18h et une soirée cinéma en plein air à 22h. Entrée libre

Jeudi 9 à 15h00 dans la Cour du Haras : le spectacle "le Haras à l’heure d’été" un spectacle avec des Cobs Normands (payant)

Vendredi 10 aout dans la Cour du Haras , grande soirée anniversaire à partir de 19h30. Entrée libre

Samedi 11 aout dans le Hall couvert du Pôle Hippique à 20h00 : soirée spectacle "Vol Libre" un spectacle de fauconnerie équestre avec les finalistes d'Equifestival en première partie. (payant)

Dimanche 12 août à 12h dans l’Écurie 6 au cœur du Haras national de Saint-Lô : Le repas du terroir normand, moment de convivialité qui clôt le Normandie Horse Show. Les éleveurs de tous les horizons s'y retrouvent mais ce repas est ouvert à tous.

Les nouveautés du Normandie Horse Show 2018 :

Un village gratuit consacré aux enfants avec de nombreuses animations, des ateliers de découverte du cheval, des jeux, des démonstrations équestres, du pansage et des balades à poney…

Le village est ouvert du 3 au 12 août du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00, samedi et dimanche de 11h00 à 17h00 - fermé le jeudi 9 août .

Une exposition retraçant les 30 ans du Normandie Horse Show sera installée à côté de la carrière Normandie 2014.

L'entrée est gratuite pour tous les événements sauf pour les spectacles.

Pour avoir le programme détaillé de ces 10 jours de fête autour du cheval, rendez-vous sur le site du Pôle hippique de Saint-Lô en Normandie.

France Bleu Cotentin sera en direct Normandie Horse Show 2018 dulundi 06 au vendredi 10 aoûtde 12h à 13hetle vendredi 10 août de 17h à 19h pour uneémission spéciale "30 ans du NHS ".

Gagnez vos invitations pour assister aux spectacles du Normandie Horse Show sur votre radio.