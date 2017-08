Le Normandie Horse Show au Pôle Hippique de Saint-Lô du 4 au 13 août 2017

Elevage, sport, ou spectacle, le cheval est à l'honneur pendant 9 jours dans le cadre somptueux du Haras National de Saint-Lô (50).

Véritable carrefour de la filière du cheval de selle, de sport et de loisir, le Normandie Horse Show aura cette année une dimension internationale encore plus importante avec le Championnat d'Europe de Horse-Ball, du 8 au 12 août. Les meilleurs cavaliers du monde seront également présents lors des Concours de Saut International 1* et 2*

Aux côtés des événements sportifs, l'élevage aura une place de choix. Plusieurs concours mettront à l'honneur le Selle Français, et le Cob Normand. La dimension familiale de l'événement ne sera pas négligée avec de nombreuses animations et des spectacles. Cinéma en plein air, démonstrations dans la cour d'honneur, balades à poney, repas du terroir, il y en aura pour tous les âges et tous les goûts. 25 exposants proposeront articles, produits, et nouveaux équipements, pendant toute la durée de la manifestation.

France Bleu Cotentin, radio partenaire du Normandie Horse Show, sera présente en direct du lundi 7 au vendredi 11 de 12h à 13h, pour vous faire vivre, en compagnie de nombreux invités, tous les temps forts de l'événement.

Découvrez en détail le programme de ces 9 jours de festivités autour du cheval. Plus d'infos sur le site du NHS