Le Normandie Quiz gagnez votre PASS pour "Imagine Van Gogh" l'exposition immersive au Havre

Jouez avec Pascal Vaillant dès 11h.

Chaque jour du lundi au vendredi, 4 candidats s'affrontent.

La première question rapporte 1 point, la 2ème 2 points, la 3ème 3 points et la 4ème 4 points.

Le candidat qui obtient le meilleur score gagne le Pass pour l'exposition. En cas d'égalité, une question subsidiaire désignera le gagnant.

Inscrivez-vous au 02 35 07 66 66 dès que Pascal vous y invite.

IMAGINE VAN GOGH

Cet été, du 29 Juin au 1er Septembre 2019, le Havre, racine de l’art moderne, accueille Vincent Van Gogh pour une exposition immersive dans un nouvel écrin, le Carré des Docks.

Les visiteurs se promènent au cœur d’images géantes extraites des tableaux de Van Gogh. Les détails , les touches, la matière, les couleurs les emportent pour vivre une expérience hors du commun où tous les sens sont en éveil. Ils découvrent ainsi plus de 200 toiles de l’artiste dont les plus célèbres, peintes de 1888 à 1890, en Provence, à Arles et à Auvers-sur-Oise.

Découvrir l'exposition Imagine Van Gogh au Carré des Docks du havre