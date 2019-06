Le nouveau livre en français d'Arno Strobel : Engloutie

Die Flut d'Arno Strobel (2016) a été traduit en français sous le titre "Engloutie" et va sortir le 3 juillet aux éditions l'Archipel.

Vous êtes enfouie dans le sable. Impuissante. Et la marée monte... monte...

Deux couples passent leurs vacances sur une île de la mer du Nord, réputée pour son calme et la beauté de ses paysages. Peu après leur arrivée, des crimes d’un sadisme inouï sont commis.

Après avoir été enlevés, une femme et un homme sont amenés sur une plage a la nuit tombée. Et la , ce dernier assiste impuissant au supplice de sa compagne. Car la marée monte, qui va engloutir celle qu’on a enterrée dans le sable – et dont seule la tête dépasse...

Couverture du livre - L'archipel

Le tueur prend d’autant plus de plaisir a ces spectacles qu’il se sait supérieurement intelligent... donc infaillible. Personne, jamais, ne le soupçonnera.

Raconté de plusieurs points de vue, dont celui de l’assassin, un suspense qui glace le sang jusqu’à l’ultime page.

