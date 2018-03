France Bleu vous présente le numéro avril-mai de Cuisine et Vins de France : des recettes, des astuces, des conseils et des dossiers dans ce numéro printanier.

Retrouvez actuellement le nouveau numéro avril-mai de Cuisine et Vins de France. Au sommaire toujours des recettes, les œufs sont à la fête dans ce numéro! Une envie d'avocat ? 11 idées savoureuses ! Retrouvez aussi les recettes légères et faciles de printemps de Cuisine et Vins de France !