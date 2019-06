Le Parc de loisirs Pokeyland fête la musique et l'été avec France Bleu Lorraine

Parc de loisirs multi-activités, Pokeyland fait désormais partie des sites touristiques incontournables en Moselle pour passer un bon moment entre ami.e.s ou en famille. Sensations fortes, activités familiales, nocturnes et animations. Ce samedi 22 et dimanche 23 juin 2019, venez fêter la musique..

Situé à Fey, entre Nancy et Metz, Pokeyland est un parc de loisirs avec de multiples activités de plein-air qui plairont à coups sûrs aux petits comme aux grands avec plus d'une vingtaine d'activités au choix.

Le tout niché au cœur d'un domaine forestier de 60 Ha pour le plus grand plaisir de tous et toutes.

Pokey vous accueille chaleureusement © Radio France - Cathy Vaxelaire

Laissez-vous tenter par la multitude d'activités proposées

Sensations fortes : quad, saut dans le vide avec le big air jump, mur d'escalade de 10 et 18 mètres ou encore stand de tir et le fameux Ejector

: quad, saut dans le vide avec le big air jump, mur d'escalade de 10 et 18 mètres ou encore stand de tir et le fameux Ejector En famille : balade en poney, village des lutins, tir à l'arc, mini-golf...

: balade en poney, village des lutins, tir à l'arc, mini-golf... Parcours dans les arbres (woodland) : le parc propose un parcours pour les enfants dès 3 ans et 5 parcours adultes en pleine nature.

France Bleu Lorraine partenaire de la Fête de la musique à Pokeyland, ce samedi 22 et dimanche 23 juin 2019.

France Bleu Lorraine en direct de Pokeyland ce samedi 22 juin de 14h à 16h00.

France Bleu Lorraine est fan de Pokey ! © Radio France

Affiche Fête de la musique à Pokeyland

France Bleu Lorraine vous invite à passer cette journée du samedi 22 juin 2019 à Pokeyland pour découvrir les groupes Lorrains qui se produiront sur scène. Les 100 premiers qui se présenteront le samedi 22 juin à Pokeyland avec le mot de passe France Bleu pourront rentrer gratuitement dans le parc.

Programme Fête de la Musique à Pokeyland

Des entrées à Pokeyland seront aussi à gagner tout au long de l'été sur votre radio en Moselle ! Restez à l'écoute de France Bleu Lorraine et suivez-nous sur Facebook pour ne rater aucun de nos jeux.

en savoir plus L'ejector, l'attraction la plus impressionnante du parc Pokeyland à Fey en Moselle

PokeyPaint : un paintball unique en Europe

Avec plus de 30 hectares dédiés à l'univers du paintball et 7 terrains thématisés à l'image des plus grands jeux vidéos du moment (zombies, cannibal...), Pokeyland est une référence incontournable dans le monde du Paintball.

Pour une immersion totale, des nocturnes Pokeypaint sont proposées : une expérience inoubliable, unique en Europe !

Pokeypaint - Pokeyland

Les enfants (à partir de 8 ans) ne sont pas en reste : ils pourront découvrir cette activité sur un terrain spécifique et avec un matériel adapté, pour une pratique en toute sécurité.

Et pour ne rien manquer de notre actualité, retrouvez France Bleu Lorraine sur Facebook et Twitter