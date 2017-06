Le Parc des Félins est un centre de reproduction zoologique consacré à l'élevage des félins et des lémuriens.

Ce centre unique au monde est implanté à 52 km de Paris, en Seine-et-Marne (77), dans le magnifique domaine forestier de la Fortelle. Le parc est un véritable havre de paix pour les animaux qu'il héberge et démontre que la captivité n'est plus synonyme de prison et peut être raisonnée.

Le parc est ouvert au public toute l'année, à l'exception des lundi de novembre, décembre et janvier et de 6 semaines en fin d'année. Le parc vous propose 5 circuits de promenade, un circuit en train et un film en 4D. Au final : une bonne journée de découvertes et d'émerveillement ! Les circuits de visite ont été aménagés sans dénivelés et comportent des bancs pour que la visite du parc soit praticable par tous. Le parc héberge plus de 140 félins tous nés en captivité, des plus connus aux plus rares. le parc est fortement impliqué dans la sauvegarde des félins. Le parc est d'ailleurs membre de l'EAZA (l'Association Européenne des Zoos et Aquariums) et de ISIS, une base de données mondiale permettant une réelle gestion des animaux en captivité. Gages de qualité dans la profession...