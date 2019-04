Le Parc Du Petit Prince ouvre à nouveau ses portes samedi 6 avril !

Ungersheim, France

En 2019, le Parc du Petit Prince fête ses 5 ans et prend un nouvel envol grâce à plusieurs grandes nouveautés :

-Nouvelles Sensations avec Pierre de Tonnerre, un spinning coaster ! Attention au choc cosmique !

-Nouvelles Émotions avec Apprivoise-nous, afin de créer des liens avec votre animal préféré

-Nouveau Film 3D avec "Fly me to the Moon"

-Rénovation de l'hôtel Les Loges pour encore plus de charme et d’authenticité !

On se prépare avant l'ouverture !

Marie Lathoud Directrice Commerciale et Marketing au Parc du Petit Prince

Clément, sorte d'Icare du Parc ... Mais en mieux... C'est un pilote !

Florine, c'est la soigneuse animalière du Parc et elle a du monde à vous présenter