Venez découvrir les pensionnaires du Parc Zoologique de Paris dans leur milieu naturel « reconstitué » et vivre une expérience inédite le long d’un parcours immersif

Venez découvrir les pensionnaires du Parc Zoologique de Paris dans leur milieu naturel « reconstitué » et vivre une expérience inédite le long d’un parcours immersif traversant cinq biozones - Patagonie, Sahel-Soudan, Europe, Guyane, Madagascar - sur 14,5 hectares et 4 km de parcours.

Au cœur d’une végétation omniprésente, vous pourrez faire connaissance avec les babouins, zèbres et autres irrésistibles otaries

Dans ce lieu mythique, le Muséum national d’Histoire naturelle invente le zoo du 21e siècle : non plus une simple attraction, mais un formidable outil de sensibilisation à la nature, un centre de conservation des espèces respectueux de l’animal, un lieu de science et de recherche ouvert à tous.

Le Parc Zoologique de Paris accueille plus de 2 000 animaux, 180 espèces animales différentes, dont 46 espèces mammifères, 61 espèces d'oiseaux, 24 espèces de reptiles, 17 espèces d'amphibiens, 15 espèces de poissons et 12 espèces d'arthropodes.