Le parcours du Tour Voile 2018 a été dévoilé

Le Tour Voile a présenté son parcours pour l'édition 2018, du 6 au 22 juillet, et quelques nouveautés pour pimenter encore un peu plus cette nouvelle édition, pour laquelle une trentaine d'équipages ont déjà répondu présents.

C'est une épreuve plus courte - 17 jours - qui attend les équipages, avec un format sportif resserré et très dense qui ne leur laissera guère de répit.

Comme chaque année, le Tour Voile visitera les plus belles côtes et plages françaises. Pour la 32ème fois en 40 ans, la plage de Malo-les-Bains à Dunkerque accueillera le Grand Départ pour trois jours de compétition. Deux étapes normandes sont ensuite au programme : Dieppe avec un magnifique raid côtier devant les falaises de la Côte d’Albâtre et Barneville-Carteret, à portée d’étraves des îles anglo-normandes. Pour l’étape bretonne, direction le Golfe du Morbihan. Le Tour Voile fera à nouveau escale à Baden, en face de l’île aux Moines pour deux jours de courses avant de filer en Méditerranée.

A Gruissan tout d’abord, le pays du vent, où l’ensemble du paddock sera positionné sur la plage des chalets. A Hyères ensuite, les Diam24od évolueront dans un décor de rêve entre Porquerolles, Port Cros et l’île du Levant avant de rejoindre Nice pour le 7ème et dernier Acte. Le Tour Voile s’achèvera dans la baie des Anges et offrira un magnifique spectacle au public, face à la Promenade des Anglais.