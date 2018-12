Le parcours du Tour Voile 2019 a été dévoilé

Comme chaque année, le Tour Voile visitera les plus belles côtes et plages françaises avec un plateau de très haut niveau rassemblant toute la diversité de la voile ; amateurs aguerris, talents de demain ou encore champions confirmés, parmi lesquels Franck Cammas de retour sur l'épreuve

Parcours du Tour Voile 2019 - ASO

La plage de Malo-les-Bains à Dunkerque accueillera le Grand Départ pour les trois premiers jours de l'épreuve. Deux étapes normandes sont ensuite au programme : Fécamp, en Seine Maritime, à proximité du site mythique d’Étretatpuis Jullouville, dans la Manche, à portée d’étraves du Mont Saint-Michel. Pour terminer son passage sur la côte Atlantique avant de filer en Méditerranée, le Tour Voile fera escale aux Sables d'Olonne, un site habitué des grandes épreuves de voile.

En Méditerranée, c'est Port-Barcarès en Occitanie qui ouvrira le bal, une étape qui promet du vent et de belles figures de style. A Hyères ensuite, les Diam24od évolueront entre Porquerolles, Port Cros et l’île du Levant, un site devenu une référence du Tour, avant de rejoindre Nice pour le 7ème et dernier Acte. Le Tour Voile s’achèvera dans la baie des Anges et offrira comme chaque année un magnifique spectacle au public, face à la Promenade des Anglais.

Sur le Tour Voile - Jean-Marie Liot - ASO

Les nouveautés de l'édition 2019

2019 marque le retour des identifications territoriales, une des caractéristiques fortes du Tour depuis sa création. Chaque Team devra ainsi inscrire sur son mât un nom de ville ou de territoire de rattachement. Le public pourra ainsi plus facilement s’identifier et encourager les équipages de sa région.

A noter également, la création d’un Classement mixte qui regroupera les équipages embarquant chaque jour au moins une équipière et permettra de mettre en lumière les talents féminins du Tour Voile.