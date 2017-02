Le Paris Grand Slam de Judo 2017 vu de l'intérieur !

Les 11 et 12 février, le Paris Grand Slam de Judo 2017 s'installe à l'AccorHotels Arena de Paris. Vivez de l'intérieur l'événement grâce à Franck, notre bloggueur le temps d'un week-end !

Le Paris Grand Slam de Judo 2017, le plus grand tournoi international de judo avec un plateau des meilleurs judokas internationaux, a lieu les 11 et 12 février 2017 à Paris à l'AccorHotels Arena. Franck, notre blogueur va nous faire partager les moments forts de l'événement !

Je m’appelle Frank, 43 ans, marié et papa de 2 enfants. Je suis pompier professionnel à Bordeaux, je suis d’ailleurs entraineur aux pompiers de Paris en équipe de France de judo militaire. Actuellement ceinture noire 5ème dan.

Le judo et moi nous sommes rencontrés à l’âge de 5 ans et demi. Tout-petit, mes parents nous ont fait voir tous les sports à ma sœur ainée et moi. Elle a choisi le judo, je l’ai suivie. Toute ma famille pratique désormais le judo, c’est devenu une tradition. Mes enfants sont tout autant passionnés, mon fils étant 10ème mondial cadet 3ème année et 3ème européen.

Il y a beaucoup de judokas que j’admire ! Mais il est vrai que j’ai une petite préférence pour une guyanaise, Lucie Décosse. J’aime beaucoup aussi Teddy Riner, bien sûr et pleins d’autres.