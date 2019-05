Bidart au Pays Basque dans "La Maison France 5"

Vendredi 24 mai, France Bleu vous propose de découvrir la ville de Bidart au Pays Basque, à 20h50 dans la Maison France 5.

La Maison France 5 vous emmène cette semaine dans les Pyrénées Atlantiques, découvrir le pays basque et son littoral, avec une halte privilégiée à Bidart, magnifique village ouvert sur l’océan atlantique mais aussi la chaîne des Pyrénées !

Les intervenants de cette semaine ...

La découverte de Bidart se fera avec Roberto Rastiengas , qui est guide pour la ville

: après une longue carrière dans la publicité, ce biarrot de naissance, a choisi de devenir paysagiste, mais aussi d’ouvrir avec sa femme Sandrine une maison d’hôtes à Bidart, «Arboleteia» Il nous fait découvrir les lieux mais aussi ses coups de cœur déco. Charlotte Bourrus est créatrice papier. Depuis ses plus tendres années, elle se passionne pour les cartes géographiques au point d’en faire sa principale source d’inspiration et la matière première de ses créations

, elle est architecte d’intérieur comme l’était son père et son grand-père et nous présente l’une de ses réalisations : une maison qu’elle a rénovée et décorée. Corinne la propriétaire est également là, pour nous expliquer son coup de cœur pour cette maison. Direction ensuite Arcangues, situé sur les hauteurs de Biarritz, magnifique et pittoresque village vallonné, rendu célèbre par Luis Mariano, qui s’y installa dans les années soicante et fut l'un de ses plus illustres citoyens. C’est sur cette commune que se trouve un lieu tout à fait atypique : une maison de maître du 15e siècle de plus de 800m2, nichée au cœur d’un immense parc et qui réunit une collection exceptionnelle de meubles et d’objets décoratifs….Un mix de mobilier vintage et moderne, entre le baroque et l’insolite...que l’on peut acheter si on le souhaite… Olivier Lopez, le directeur artistique des lieux en charge des mises en scène et des collections nous en fait la visite

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine ...

Nous retrouverons Stéphane Millet qui doit cette semaine créer une pièce polyvalente pour travailler et recevoir

Changer : Stéphane Millet cette semaine a une mission assez dense : il doit penser de nouveaux rangements dans un séjour mais aussi y apporter plus de praticité et de style..Ca fait pas mal de chose, mais à mon avis il est à la hauteur du défi

une maison des années 50’s : L’architecte d’intérieur, Elodie Maentler (prononcer Mèn-tlère), qui a déjà à son actif plusieurs réalisations sur la côte basque et landaise, nous présente l’un de ses projets : la rénovation d’une maison des années 50’s de 150m2. Au programme : sur-élévation avec toit-terrasse, ouverture des espaces intérieurs, prolongement d’une terrasse et création d’une piscine, etc…De sacrés travaux pour transformer cette maison en écrin contemporain.

La déco sous globe : On ne met pas que du papier sous globe…On peut y mettre plein d’autres choses

Des créations végétales foisonnantes ou des mises en scènes poétiques qui rappellent les fameux globes de mariés des siècles passés ... Terrariums classiques ou complètement insolites, cette saison on met en scène sa déco sous verres !

Tables et chaises d’extérieur : Aux beaux jour pour dîner ou déjeuner agréablement dans son jardin ou sur son petit coin de terrasse ensoleillée autant être confortablement installé, d’où l’importance de bien choisir tables et chaises d’extérieur : il en existe en métal, en bois mais aussi en céramique, en version compacte ou intégrant des rallonges pour les tables…Bref les tables et chaises de jardins n’ont plus rien à envier aux ensembles de nos salles à manger

Les poteries Goicoechea : Je pense que vous êtes sensible à l’artisanat. Et en matière d’artisans, le pays basque compte de nombreux talents. La Maison France 5 a justement fait un petit détour par un atelier de poterie très réputé dans la région. Il appartient à la famille Goicoechea, installée depuis des générations au pays basque. De père en fils, ils fabriquent et créent des poteries en terre cuite. C’est un classique et ça reste toujours aussi beau

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, Ciboure sera la prochaine destination de Stéphane Thébaut le 31 mai à 20h50