Le Pays Basque Solidaire - Nouveau Rv sur France Bleu Pays basque

Les samedis et dimanches à 7h40.

La solidarité au Pays Basque, ça a un sens et nous souhaitons nous en faire l’echo, relayer vos actions, votre actualité, fédérer le plus grand nombre autour de vos projets.

Coup de projecteurs sur 2 assos :

LES PONEYS DE MANON à Ainhoa. Eric Horvat à créé l’asso les poneys de manon. Manon, c’est sa petite fille. Atteinte d’une grave maladie, elle trouvait du réconfort grace à la venue de ses poneys dans le lieu ou elle était hospitalisée. Manon n’est plus la mais ses parents perpétuent son souvenir en donnant du bonheur et des moments de détente, de plaisir et d ’évasion à d’autres enfants.

d'infos : www.lesponeysdemanon.com

LES PETITS COEURS DE CUBA : L’Ouragan Irma a frappé durement les antilles françaises, la floride mais aussi Cuba. L’association les petits cœurs de cuba se mobilise pour aider les personnes dans le besoin…

