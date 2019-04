Le Perche dans "La Maison France 5"

Vendredi 12 avril, France Bleu vous propose de découvrir Le Perche, à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

La Maison France 5 vous emmène visiter Le Perche

La Maison France 5 vous emmène sur les routes de Normandie, direction Le Perche et son parc naturel régional, prisé pour sa nature exceptionnelle. C’est aussi le pays des manoirs, des belles demeures, des anciens corps de ferme et des fameux chevaux percherons. Une véritable échappée verte, à moins de 2H de Paris. Un territoire qui en plus de sa nature incroyable à la chance d’être parsemé de villages de caractère, parmi lesquels Bellême, dans le département de l’Orne où nous faisons halte cette semaine

Les intervenants de cette semaine ...

Eric Yvard qui est historien, nous fera découvrir le village de Bellême

qui est historien, nous fera découvrir le village de Bellême Nos intervenants du jour ont tous un très grand attachement au Perche : certains y vivent à plein temps, d’autres pas intermittence...Ils ont aussi en commun la passion des objets dénichés en brocante ou dans les vides greniers… des objets qui ont une histoire….

C’est le cas de Vincent Dewa s qui a attrapé le virus alors qu’il n’avait que 8 ans, grâce à ses parents. Il nous fera visiter l’ancienne ferme percheronne, qu’il a entièrement rénovée et meublée dans un esprit brocante

s qui a attrapé le virus alors qu’il n’avait que 8 ans, grâce à ses parents. Il nous fera visiter l’ancienne ferme percheronne, qu’il a entièrement rénovée et meublée dans un esprit brocante Jean-Luc Gonsard lui aussi apprécie les vieux objets, qu’il transforme en guirlandes lumineuses : entre ses mains les vieilles passoires, les trappes à souris et autres râpes à fromages retrouvent une utilité et surtout un brin de poésie

lui aussi apprécie les vieux objets, qu’il transforme en guirlandes lumineuses : entre ses mains les vieilles passoires, les trappes à souris et autres râpes à fromages retrouvent une utilité et surtout un brin de poésie Marie du Sordet est une créatrice dans l’âme. Après avoir rencontré un premier succès avec un site en ligne, elle a ouvert au cœur de Bellême une boutique mais aussi un studio de création. On y retrouve chaque fois son univers, composé d’objets recyclés, détournés. Elle nous fait le découvrir aujourd’hui, c’est elle notre carte blanche et je suis certain que ses adresses nous réservent de belles surprises

est une créatrice dans l’âme. Après avoir rencontré un premier succès avec un site en ligne, elle a ouvert au cœur de Bellême une boutique mais aussi un studio de création. On y retrouve chaque fois son univers, composé d’objets recyclés, détournés. Elle nous fait le découvrir aujourd’hui, c’est elle notre carte blanche et je suis certain que ses adresses nous réservent de belles surprises Si vous aimez l’esprit brocante du Perche, vous allez être servis… avec notamment la découverte du salon de thé/brocante de La Perrière, un petit village situé à une dizaine de kilomètres de Bellême. Installé au rdc d’une maison pleine de charmes, l’ambiance y est unique, un brin surannée, mais oh combien réconfortante. L’écrivain Julien Cendre, l’un des propriétaires, installé dans le village depuis plus de 20 ans, sera là pour nous accueillir

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine ...

Nous retrouverons Stéphane Millet qui doit cette semaine créer une pièce polyvalente pour travailler et recevoir

Changer : Retrouvons maintenant Karine et Gaëlle. Elles doivent cette semaine créer une chambre indépendante dans un séjour

Les luminaires au naturel : La mode est aux matériaux naturels. C’est pareil pour les luminaires, les créateurs sont d’ailleurs très inspirés : qu’il s’agissent d’appliques en paille ou en rotin , de lampes à poser en feuilles de palmier ou de suspensions en kraft tissé…. les luminaires mettent à l'honneur les matières naturelles cette saison pour un effet brut et une diffusion de la lumière toute particulière"

Les lits pour enfants : À partir de 2-3 ans, fini le lit pour bébé, il est temps de changer pour un lit de grand… Différents choix sont possibles : lits évolutifs, lits avec rangements intégrés, lit en hauteur ou superposé pour une optimisation maximale de l’espace… Bref à chaque âge son lit, on voit ça dans le détail

Un ancien pavillon des années 60's rénové : On va continuer notre balade percheronne et faire la visite d’une maison située en pleine forêt (en même temps dans la région c’est plutôt fréquent). A l’origine c’était un vieux pavillon des années 60 sans charme. Sarah et son mari l’on entièrement rénové, agrandi et optimisé l’espace afin de le rendre confortable pour eux et leurs 3 enfants

Ambiance maison de campagne : On va voir comment créer chez soi une atmosphère au parfum d’antan: bouquets de fleurs séchées, meubles en bois patinés, accessoires en métal ou en osier tressé, linge de maison aux matières naturelles…

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 19 avril à 20h50. Mortagne-au-Perche sera la prochaine destination de Stéphane Thébaut.