A partir du dimanche 25 juin à 20H50, France Bleu vous fait découvrir la saison 4 inédite des "100 lieux qu'il faut voir", sur France 5. Des régions de France sous un nouvel angle : des paysages, des sites historiques, des spécialités culinaires ...

Pour les amoureux de la nature, les passionnés d'histoire et de vieilles pierres ou les gourmands à la recherche des produits authentiques France 5 renouvelle son envie d'explorer le Patrimoine français avec la série documentaire "Les 100 lieux qu'il faut voir" (saison 4), et propose aux téléspectateurs des voyages, chargés de petites et grandes histoires, qui méritent le détour... C'est en compagnie d'enfants du pays que ces dix films nous emmène admirer ces cartes postales vivantes. Le Périgord tricolore, l'Hérault, les Côtes d'Armor, les Alpes maritimes, le Cantal, les Landes, l'Ariège, le Bas Rhin, la Loire Atlantique et Lot et Garonne sont les dix destinations. C'est cette France-là que France 5 a envie d'explorer à partir du 25 juin, tous les dimanches à 20H50.

Dimanche 25 juin à 20h50 sur France 5

LE PÉRIGORD TRICOLORE : Les merveilles de la Dordogne, les couleurs cachées du Périgord

Histoire mystérieuse, savoir faire unique au monde et recettes gourmandes, le Périgord est depuis le Moyen âge l’une des régions les plus riches et les plus belles de France. A L’Est de Sarlat et du Périgord noir très réputé, la région se farde d’autres couleurs. Le Vert pour un Périgord Sauvage, le Blanc pour un Périgord calcaire et le Rouge signe d’une grande richesse viticole. Parmi les « 100 lieux qu’il faut voir », le premier volet nous fait découvrir Brantôme, la Venise du Périgord, Périgueux, capitale de la Dordogne et sa Cathédrale unique en France mais aussi, Monbazillac, où nait un vin liquoreux très apprécié. Trois ambassadeurs, enfants du pays, nous guident à travers le patrimoine exceptionnel de la Région comme les châteaux emblématiques de Hautefort et de Jumilhac, l’extraordinaire grotte de Villars ou encore la très belle Bastide de Monpazier.

Un voyage au cœur des trésors de notre pays.

Prochain rendez-vous avec Les 100 lieux qu'il faut voir dimanche 2 juillet, l'Hérault sera mis à l'honneur sur France 5.