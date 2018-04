C'est parti pour la 32ème édition du Festival des Veyracomusies à Veyrac ! Accrochez-vous, c'est encore une programmation de qualité que l'on nous propose cette année ! France Bleu Limousin vous invitera tous les jours aux concerts prévus ! Venez découvrir ce qui vous attend à partir du 9 mai !

Du 9 au 12 mai, les Veyracomusies vont embellir notre printemps limousin à quelques kilomètres de Limoges ! Depuis plus de 30 ans, les bénévoles se mobilisent depuis quelques mois pour nous offrir des journées inoubliables. Profitons-en ensemble !

Le site du Mas Martin à Veyrac va, une fois de plus, voir défiler du beau monde ! Les bénévoles des Veyracos nous ont concocté une programmation variée avec du rock, de l'électro, du reggae et de la chanson française. Forcément, vous trouverez votre bonheur durant ces 4 jours de festivités !

Les présentations sont faites !

Vendredi 20 mai, au pub L'Irlandais à Limoges, l'équipe du festival des Veyracomusies a présenté officiellement le programme 2018. France Bleu Limousin était présente pour donner toutes les infos attendues par ses auditeurs.

France Bleu Limousin était en direct du pub L'Irlandais à Limoges avec Emilie et Karine, deux âmes actives au Festival des Veyracomusies - ©Veyracomusies page Facebook

Lors de cette soirée, deux groupes choisis par les Veyracos nous ont offert un concert..ce qui nous a donné un avant goût de ce qui nous attend à partir du 9 mai à Veyrac !

La programmation

Durant 4 jours, les Veyracos nous offrent des spectacles en plein air, un festival off, des Zapéroziks, des concerts à 21h et des fêtes qui se poursuivent bien après dans une ambiance sympa qui fait, hormis la qualité des groupes sélectionnés, la qualité et la reconnaissance de ce "petit grand" festival !

Le plus grand des petits festivals avec France Bleu Limousin - ©Veyracomusies page Facebook

Mercredi 9 mai

animé par la Fanfare des P'Tits Culs Ivres à partir de 18h, puis le rendez-vous est donné sous le chapiteau pour découvrir de la Compagnie A Ciel Ouvert. Plus tard, aux alentours de 22h le chapiteau accueille "Mon côté Punk", musiques diverses et variées de tous horizons .

Jeudi 10 mai

A 18h, en plein air, spectacle de portés acrobatiques clownesques avec "Décalage Horaire".

artiste reggae originaire de la région stéphanoise. A 21h, salle Jean Ferrat, concert de General Elektriks qui hisse les couleurs d’une electro-soul.

Pour finir la journée, à 23h, retour sous le chapiteau pour de la Pop Rock exclusivement en français avec le groupe Martel.

Vendredi 11 mai

en pein air, jonglerie et mât chinois avec Radiovolca. Plus tard, sous chapiteau, le public découvrira quatre musiciens limougeauds qui piochent dans le répertoire rock, soul ou reggae des années 60,70 ! Le Groupe Monkey Business sera en concert à 19h.

, salle Jean Ferrat, le groupe Le trottoir d'en Face nous proposera un agréable mélange de style musical... des mélodies qui balancent entre rock, reggae et quelques pincées de Rumba ! Pour finir, la Corrèze s'imposera ! Se sont les vainqueur du tremplin musical "Jeune en scène" 2017, le groupe Chapitre V qui sera sous chapiteau à 23h .

Samedi 12 mai

A 18h, un spectacle plein air de la compagnie ACO. Un trio qui nous propose un exposé burlesque sur les principes de la gravité terrestre!

Zapérozics à 19h avec le groupe Fargo sous chapiteau.

21h, la salle Jean Ferrat accueille le groupe Les Wriggles .

Vive le nouveau désordre mondial avec les Soviet Suprem pour clore le festival à 23h sous chapiteau .

Le "Off "offre beaucoup de surprises durant la durée du festival. Découvrez le programme complet.

Quelques groupes présents à la 32ème édition des Veyracomusies / Les Wiggles / Chapitre V / Martel / Fargo ( de haut en bas / gauche à droite) - ©Pages Facebook