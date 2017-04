Le pouvoir des fleurs

Cette semaine des Cévennes à la Méditerranée fait une pause dans un lieu particulier, presque hors du temps, le parc floral des Camellias de la Prairie à Alès. Un véritable havre de repos dédié aussi bien aux promenades en famille qu'au plaisir des amateurs de botanique.

L'histoire du parc

En 1930, Jean Ignal, maraîcher à Alès plante son premier plant de camellia originaire d'Asie dans son potager. Contre toute attente, la plante prospère à tel point qu'il n'a de cesse de semer, marcotter et multiplier les variétés. Un jardin est né. Certains arbres, aujourd'hui centenaires, atteignent des tailles variant de 5 à 15 mètres de hauteur.

C'est le jardinier de France Bleu Gard Lozere, Bernard Pical, ami de la famille et horticulteur passionné, qui ouvre le parc au public en 2004, révélant cette féérie végétale aux amoureux et des jardins.

En plus de la collection rare de camélias - près de 300 variétés -, on peut y admirer des magnolias, des cerisiers, des érables japonais, des azalées, des bougainvilliers, des palmiers, des agrumes, des bonsaïs et des oliviers millénaires.

Classé depuis 2007 au Conservatoire National des Collections Végétales Spécialisées, une pépinière spécialisée complète la visite du parc.

Les Camellias de la Prairie à Alès © Radio France - Claire Mery

Les actions du parc

Depuis 2015, dans le cadre du parc, a été implanté le premier jardin thérapeutique du Languedoc . Ce jardin est destiné à recevoir les malades à handicaps lourds afin de leur redonner le plaisir des sens en jardinant dans un cadre nature spécifiquement étudié et aménagé.

. Ce jardin est destiné à recevoir les malades à handicaps lourds afin de leur redonner le plaisir des sens en jardinant dans un cadre nature spécifiquement étudié et aménagé. Un rucher pédagogique , en partenariat avec la ville d'Alès et le CIVAM apicole, retrace la vie précieuse de l'abeille et la fabrication du miel.

, en partenariat avec la ville d'Alès et le CIVAM apicole, retrace la vie précieuse de l'abeille et la fabrication du miel. En 2016, ouverture du jardin du thé, après 10 ans d'expérimentation, Bernard Pical a implanté des théiers (camellia sinensis). Chacun pourra comprendre comment se récolte le thé, deuxième boisson au monde.

Les Camellias de la Prairie à Alès © Radio France - Claire Mery

