Le premier anniversaire de l'IGP choucroute d'Alsace avec Laurent Heitz

Laurent HEITZ, producteur de choux à choucroute à Geispolsheim est aussi président du Syndicat des producteurs de choux à choucroute d'Alsace.

Les caractéristiques de la choucroute d'Alsace

La choucroute d'Alsace se caractérise par des lanières fines et longues de couleur blanche à jaune clair, elle est peu acide et peu sucrée et peut se présenter crue ou bien cuite. Ses caractéristiques et son procédé de fabrication, fermentation naturelle de choux râpés additionnés de sel, sont décrits dans le Cahier des Charges et sont contrôlés régulièrement par un organisme indépendant.

La choucroute d'Alsace : un légume emblématique alsacien

La fabrication de la choucroute en Alsace remonte au XVème siècle. Les conditions pédoclimatiques en Alsace sont favorables à la culture du chou. Et dans cette région aux hivers rigoureux, c'est tout naturellement que les habitants ont développé cette technique de fermentation permettant de garder ce légume tout l'hiver et leur apportant les vitamines nécessaires.

Forts de ce savoir-faire et de cette réputation, les choucroutiers alsaciens membres de l'Association pour la Valorisation de la Choucroute d'Alsace (AVCA) ont déposé une demande de reconnaissance en Indication Géographique Protégée (IGP), obtenue le 3 juillet 2018.

La choucroute d'Alsace : un légume bon pour la santé et facile à cuisiner

La choucroute est riche en fibre et en vitamine C. Il y a fort longtemps, les marins l'emmenaient sur leur bateau pour se prémunir du scorbut.

La choucroute s'accommode de multiples manières : crue en salade, cuite en accompagnement de poissons de rivières, de volailles et bien sûr de viandes et de charcuteries.

